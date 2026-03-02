Se inaugura el aula 'Ikasnova' del colegio Elvira España de Tudela

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, y la concejala de Educación, Laura Casanova, en la inauguración del aula Ikasnova del colegio Elvira España. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colegio público Elvira España de Tudela ha inaugurado este lunes su nueva aula IkasNova, un espacio concebido para impulsar metodologías activas y reforzar la integración de la tecnología en el proceso educativo.

En el acto han estado presentes el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, y la concejala de Educación, Laura Casanova.

La actuación ha consistido en la adaptación de una sala ubicada en la planta baja del centro para transformarla en un espacio flexible y versátil, dotado de mobiliario que permite la reconfiguración rápida y sencilla de las zonas de trabajo, facilitando su adecuación a cualquier metodología o dinámica de aula.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Tudela, la creación del aula IkasNova ha supuesto una inversión municipal de 55.599,17 euros, IVA incluido, que ha contado con una aportación de 20.000 euros del Gobierno de Navarra, otorgada a través de la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la remodelación de espacios destinados a aulas IkasNova. Asimismo, el Ejecutivo foral ha financiado el equipamiento de la nueva aula.

Con la nueva IkasNova, el Ayuntamiento de Tudela completa la implantación de este tipo de aulas en todos los colegios públicos de la ciudad. La inversión municipal en la construcción de estos espacios supera los 164.540 euros, de los cuales 80.000 euros, un 48,62%, provienen de subvenciones del Gobierno de Navarra.