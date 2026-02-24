Inaugurado el nuevo centro de día de Murchante, que cuenta con 30 plazas para mayores de 65 años con y sin dependencia

La presidenta de Navarra, María Chivite, junto al resto de participantes en la visita al nuevo centro de día de Murchante - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha inaugurado este martes el nuevo centro de día de Murchante, que cuenta con 30 plazas para la atención integral de personas dependientes y no dependientes mayores de 65 años, de las cuales ya están cubiertas 21.

El nuevo recurso ha estado financiado por el Gobierno de Navarra con 530.000 euros, de los cuales 400.000 proceden de Fondos Next Generation EU.

Chivite ha valorado la "atención profesional y personalizada" que ofrece el nuevo centro, y ha querido destacar asimismo "el beneficio que supone también para las personas que cuidan de los y las mayores que hacen uso de sus instalaciones". "Por cada una de las plazas que tenemos en el centro de día, beneficiamos como mínimo a dos personas", ha subrayado Chivite.

Así, ha incidido en que los centros de día cumplen de un lado una "función obvia, que es la de la atención a las personas dependientes", y de otra parte otras funciones "menos evidentes pero igualmente importantes, como dar mayor calidad de vida a las personas cuidadoras".

Por otro lado, ha remarcado "el valor que tiene para la cohesión territorial la creación de nuevos centros de día, que está impulsando el Gobierno de Navarra". En este sentido, ha señalado que estos centros permiten que las personas que viven en los pueblos y las que viven en las ciudades "disfruten del mismo nivel de atención, con la misma calidad y profesionalidad".

Durante la inauguración, Chivite ha agradecido el "impulso" del Ayuntamiento de Murchante, "tanto el actual como el de la pasada legislatura, por reactivar el proyecto del nuevo centro de día".

Las obras del centro de día de Murchante se iniciaron con la estructura del edificio en 2011 con una inversión inicial de 140.000 euros para su proyecto y ejecución, de los cuales cerca de 130.000 fueron aportados por el Gobierno de Navarra.

Las obras "estuvieron paralizadas desde 2012". Una década más tarde, en 2022, el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo concedió al Ayuntamiento de Murchante, propietario y promotor del centro, una subvención de 400.000 euros que permitió reactivar y poner en marcha el proyecto.

Así, el presupuesto total de la obra del edificio que alberga el centro de día ha sido de 1.052.093,88 euros y ha estado financiado en un 50% por el Gobierno de Navarra, con 529.877,01 euros.

De ellos, 26.749,42 fueron destinados en 2010, para la redacción del proyecto; 103.127,59 en 2011, para la ejecución de la primera fase de la obra; y la inversión principal, 400.000 euros, se realizó en 2022, gracias a fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

A estos costes hay que sumar el equipamiento del centro que ha ascendido a 100.000 euros, de los que parte han sido subvencionados por el Consorcio EDER, que ha destinado 40.000 euros, y la Fundación La Caixa, que ha destinado 7.000.

Además, hay que añadir los costes de urbanización, 146.000 euros, que han corrido a cargo del Ayuntamiento de Murchante, que en total ha destinado 816.000 euros a la puesta en marcha del centro de día desde el inicio de su construcción.

En el jardín principal se han instalado varios olivos centenarios que han sido donados por Javier Sancho, propietario de un antiguo vivero de la zona.

El centro cuenta con 501,45 metros cuadrados útiles distribuidos en tres plantas, si bien la totalidad de las estancias destinadas a los usuarios se encuentran en la planta baja.

Esta altura se distribuye en varias estancias, como una gran sala polivalente de 102 metros cuadrados, una zona de aseos, dos baños asistidos, almacén, comedor y otras cuatro salas para distintas finalidades.

30 PLAZAS Y 21 USUARIOS EN LOS PRIMEROS DÍAS

El nuevo recurso sociosanitario entró en funcionamiento el pasado 2 de febrero y está gestionado por la Fundación Carmen Uguet de Resayre. Cuenta con 30 plazas autorizadas y ya tiene 21 personas usuarias.

Está destinado a ofrecer durante el día atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas, de rehabilitación y socioculturales, facilitando la permanencia de las personas usuarias en el entorno habitual y apoyando a las personas cuidadoras.

Ofrece un servicio de atención diurna de lunes a viernes en horario flexible de 8 horas, aproximadamente de 07.30 a 18 horas, en función de las necesidades de las personas usuarias.

El precio de la plaza (a jornada completa) asciende a 1.552,86 euros para cada persona usuaria, pero, al tratarse de plazas concertadas y financiadas por el Gobierno de Navarra, las personas usuarias pagan 315,5 euros al mes. Así pues, el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, asume el 80% del coste, y la persona usuaria un 20%.

El Gobierno de Navarra "lleva desde 2022 impulsando la creación de nuevos centros de día que han supuesto la creación 500 plazas concertadas, que están financiadas al 80% por el Ejecutivo foral".

En esta línea, Chivite ha señalado durante la inauguración que las plazas disponibles se han duplicado en "solo tres años", con el objetivo en sus palabras de que "esa democracia cuidadora llegue a todas partes de la Comunidad".

En la visita, además de la presidenta, ha participado la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; el alcalde de Murchante, Macario Jarauta; la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), Inés Francés; la presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Queiles, Arantza Ayensa; y la directora del centro, Anyuri Gorjón.

MODELO DE "ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA"

El centro de día de Murchante basa su proyecto asistencial en "la atención integral centrada en la persona". Este modelo "tiene unos principios que se desarrollan en el respeto a los derechos individuales de la persona, su intimidad, su independencia y su capacidad de elección, gustos y preferencias".

Entre las características principales del centro "destaca la atención individualizada, en la que una evaluación integral en el momento del ingreso y un seguimiento permanente marcan los cuidados personalizados que recibe cada persona; el trabajo interdisciplinar, que exige la participación de distintos profesionales que trabajan en equipo; o la organización y eficiencia, orientadas a lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos con la máxima calidad de servicios al mínimo coste".

Además, se trata de "un centro abierto con flexibilidad organizativa, pensado para atender la demanda del entorno mediante la coordinación de sus propios recursos con los de otras instituciones o servicios".

Mediante el programa asistencial del centro se pretende ofrecer a las personas usuarias "un ambiente protector y familiar, que sepa prevenir y cubrir las necesidades de atención básicas para mantener y preservar la mejor calidad de vida posible, y mantener el mayor grado de autonomía a través de la estimulación y la reeducación".

Asimismo, se busca "evitar o posponer al máximo la institucionalización; estimular la participación de las personas usuarias en actividades individuales y colectivas, evitando la pasividad y el aislamiento; y ofrecer un apoyo asistencial adecuado a las personas cuidadoras, atenuando las dificultades y el estrés que comportan el cuidado y la atención continuos".