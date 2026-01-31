Se incendia un transformador eléctrico junto a una cantera en Errotz

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio industrial se ha declarado este sábado por tarde al arder un transformador eléctrico de alta tensión junta a una cantera en Errotz, en la zona de Urgunea. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 14.09 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Trinitarios y técnicos empresa suministradora.

Los bomberos han accedido al transformador y han comprobado que no había riesgo de propagación. Por su parte, técnicos de la empresa suministradora de electricidad se hacen cargo de la reparación.