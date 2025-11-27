El incendio en un bazar de Pamplona ha sido controlado y se trabaja en el regreso de los vecinos desalojados

Efectivos de Bomberos trabajan en el lugar del incendio que ha afectado a un bazar y ha obligado a desalojar varias viviendas en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha informado este jueves de que el incendio que se declaró anoche en un bazar en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona está controlado y los bomberos están accediendo a las viviendas desalojadas "para ver en qué condición se encuentran y para que los vecinos puedan volver a residir cuanto antes en los domicilios".

En total, fueron desalojados cuatro portales, aunque "no hubo ningún problema de índole sanitario", según ha explicado Amparo López en declaraciones a los medios de comunicación. "La mayoría de las personas buscaron alojamientos con familiares y amigos y a los que no lo encontraron, se les pudo alojar en un hotel y en algún caso se les llevó a San Juan de Dios. Se trabajó con la Policía Municipal y con el Ayuntamiento", ha indicado.

La consejera ha detallado que la Policía Municipal se encargó del corte de carreteras y entre Bomberos y los técnicos de Protección Civil se decidió el desalojo "por una cuestión de seguridad". "El humo era muy negro, muy denso, con un olor muy intenso, las temperaturas eran muy bajas y había que garantizar la seguridad de la población ante todo, como siempre cada vez que se trabaja en una emergencia de este tipo", ha señalado.

Amparo López ha afirmado que se están investigando las causas del incendio. "La Policía Municipal estaba in situ. Se ha derivado a Policía Nacional y se investigará, como no puede ser de otra manera", ha señalado.