Incendio en un restaurante de Pamplona al arder la campana de la cocina

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han intervenido este sábado al mediodía con motivo de un incendio en un restaurante ubicado en la calle Tajonar de Pamplona, que se ha originado al arder un filtro de la campana de la cocina. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 13.43 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia en prevención y la Policía Municipal.

El incendio ha sido controlado por los propios trabajadores de restaurantes pero ha provocado mucho humo. Los efectivos de bomberos se han encargado de ventilar el local.