El Índice de Precios Industriales crece un 2% en octubre en Navarra

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) de Navarra en el mes de octubre registró una variación del 2% respecto al mismo mes del año anterior, nueve décimas superior a la registrada el mes pasado. La variación mensual de los precios industriales es del 0,8%, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

En el conjunto nacional, la variación anual del Índice de Precios Industriales se sitúa en el 0,7%, cinco décimas por encima de la registrada en el mes pasado. La variación mensual es del 0,5%.

En los datos de Navarra, destaca en tasas anuales el aumento de los precios industriales en Energía, un 6%. Por otro lado, Bienes intermedios es el grupo que más baja (-3%). En tasas mensuales, Energía es el grupo que más sube (6,7%). Por el contrario, Bienes intermedios es el único grupo que baja, con un descenso del 0,7%.