Induráin destaca un "cambio de tendencia" en las listas de espera y en los tiempos de demora

Desde Atención Primaria afirman que ya "está resuelto el problema" de ausencia de pediatras en el centro de San Juan

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que "en este momento la noticia es que estamos teniendo un cambio de tendencia" en las listas de espera pero sobre todo en los tiempos de demora, ya que "no es tanto cuántas personas sino cuánto tiempo están esperando".

"Esta tendencia se percibe en cuanto al total de pacientes, que tenemos 1.365 menos, como en la demora media en el tiempo, que son 3 días menos, aunque haya realidades distintas en las especialidades", ha indicado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

Según ha apuntado, este cambio de tendencia se está produciendo por la "intensificación de la actividad ordinaria y con la actividad extraordinaria". "Esto son medidas a corto plazo, pero creo que el nivel de responsabilidad con este tema no estaría completo si lo planteamos solo en el corto plazo, tenemos que tener una mirada más larga, que excede la legislatura", ha subrayado, tras considerar que "tiene que haber una prioridad clínica" ya que "no es lo mismo esperar porque no se puede andar, a esperar porque tenga un juanete". Y, según Induráin, "quienes deben acordar con cada proceso qué prioridad y en qué tiempo son los clínicos".

"Para eso hemos estado trabajando en 6 grupos con las especialidades que acumulan el 59% de las lista de espera que tenemos", ha remarcado. En cuanto a la lista quirúrgica ha dicho que "es más estable, tanto en la línea histórica como comparativa, y aunque oscila es estamos en unos valores mejores".

En otro orden de cosas, al ser preguntada por un supuesto desabastecimiento de medicamentos concretos, la consejera ha respondido que "es verdad que hay determinados nombres comerciales de fármacos en los que hay desabastecimiento", pero que "hay otros nombres comerciales, medicamentos genéricos y otros grupos terapéuticos que hacen la misma función".

"Pediría que no cundiera la alarma porque no hay problema en esto. Cuando hay un desabastecimiento realmente de un fármaco, es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios quien informa a las comunidades autónomas y si hubiera un desabastecimiento real sí que se importa el medicamento y se lleva directamente en nuestra comunidad a las farmacias", ha explicado.

"RESUELTO EL PROBLEMA" DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA EN SAN JUAN

Por otro lado, en relación con la ausencia de pediatras en el centro de Salud del barrio de San Juan, la gerente de Atención Primaria, Yolanda Martínez, ha explicado que el lunes pasado "surgieron dos bajas imprevistas" pero que "afortunadamente tenemos resuelto el problema".

"Cuando hay dos bajas imprevistas, y con el problema que tenemos de déficit de profesionales, tenemos dificultades hasta que encontramos pediatra, para nosotros es muy complicado", ha relatado, tras añadir que "se ha cubierto esta semana la plaza que estaba sin cubrir" y las otras dos plazas de las personas que estaban de baja "ya están cubiertas ahora por otros profesionales".

Sin embargo, ha querido aclarar que "los profesionales del centro, tanto de Enfermería como de Medicina, han dado atención a la ciudadanía y no han dejado de ser atendidos los niños tanto en el centro San Martín, que contratamos refuerzo para que estos días estuviese preparado por si aparecían más niños, y en el hospital los casos más graves".

"En Pediatría tenemos una situación mejor que la que teníamos, en estos momentos están cubiertas todas las plazas, excepto Elizondo. Hemos cubierto esta semana el Casco Viejo, San Juan y Ultzama", ha subrayado.