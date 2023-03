Induráin valora positivamente la proposición de ley en materia sanitaria y afirma que "estamos muy cerca de un acuerdo"

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha hecho una valoración "muy positiva" de la proposición de ley registrada por los socios de Gobierno y EH Bildu en materia sanitaria y se ha mostrado convencida de que "hay condiciones y estamos muy cerca de un acuerdo político, sindical y profesional".

Una iniciativa "que ha venido desde el Departamento de Salud" y en la que "han confluido los grupos políticos, todas las aportaciones a nivel sindical y profesional" y que "supone pensar que podemos acabar esta legislatura con un importante paquete de medidas de refuerzo del sistema sanitario público en general, y de la Atención Primaria en particular", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación.

"Que todo esto se lleve al Parlamento en una proposición de ley es un motivo de optimismo y de satisfacción", ha manifestado la consejera, que ha esperado que la iniciativa "concilie el 100% de apoyos".

Induráin ha explicado que "hay medidas económicas pero también hay otro tipo de medidas que son muy importantes para una mejora del servicio a la ciudadanía, como son las mejoras organizativas". Y ha destacado que son medidas "de manera transversal para todos los profesionales del sistema sanitarios". "Hay algunas que son para los médicos pero muchas otras son para los otros colectivos de enfermería, TCAE, administrativos, de celadores... De todos los ámbitos del sistema sanitario y en todos los territorios", ha dicho.

Ante la reunión el próximo martes con la intersindical de Salud, Induráin ha afirmado que "se está haciendo un esfuerzo negociador muy importante por ambas partes" y ha mostrado su confianza en que "se están reconduciendo todos estos conflictos que están planteados".

Preguntada sobre si participará el director general de Salud, Carlos Artundo, en la reunión después de que la intersindical haya pedido que las negociaciones se realicen con el consejero de Función Pública, Javier Remírez, ha contestado que "la reunión, si es en Osasunbidea, desde luego será con una interlocución con representatividad total por parte del Departamento de Salud y del Gobierno de Navarra". Y ha destacado la "coherencia y coincidencia" entre Salud y el Ejecutivo foral.

Ante las críticas de la intersindical sobre las medidas para la carrera profesional, que considera que no contienen "garantía alguna de cumplimiento", la consejera ha resaltado que en la ley foral de Presupuestos de 2023 "va incluido el reconocimiento de la carrera profesional en los niveles A y B contratados, con retroactividad; también un compromiso de trabajo con los representantes sindicales, dentro de un marco de disponibilidad presupuestaria, para el resto de profesionales sanitarios de Osasunbidea que no la tienen reconocida". Ha destacado que, a lo largo de este año, "se trabajará la extensión para el resto de profesionales que no la tienen reconocida dentro de este marco normativo y de la disponibilidad presupuestaria".

Santos Induráin ha explicado que se reúne con la intersindical "porque hay una convocatoria de huelga, lo cual no quita para que haya un foro de confluencia" que es la Mesa Sectorial. En este sentido, ha apuntado que en las reuniones que se realizaron con el Sindicato Médico "informamos a todos los sindicatos", grupos políticos y colectivos profesionales, "siempre dejando marcado que los posibles acuerdos deberían llevarse al marco competencial oportuno, que son la Mesa Sectorial y, las cuestiones retributivas, a la Mesa General".

Así, ha aclarado que "tanto el preacuerdo con el Sindicato Médico como en las reuniones que hemos tenido con otros colectivos hemos manifestado y ha quedado por escrito que los posibles acuerdos tiene que llevarse a estos foros".