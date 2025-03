Industria apoya la participación de 12 'startups' tecnológico-digitales navarras en el Mobile World Congress

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha impulsado la participación de 12 'startups' tecnológicas en el Mobile World Congress, dentro de su espacio para esta modalidad de empresas emergentes, denominado '4YFN - 4 Years from Now'. En concreto, la participación se llevará a cabo a través de un stand conjunto coordinado por la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) por cuarto año consecutivo.

"Esta participación busca favorecer la visibilidad y el acceso a inversión de 'startups' tecnológico-digitales de nuestro ecosistema, y también dar a conocer nuestro itinerario CEIN DIGITECH para la aceleración de proyectos y el escalado de 'startups' en esos sectores", ha explicado Uxue Itoiz, directora gerente de CEIN.

Itoiz ha tomado este lunes parte en la mesa redonda 'El apoyo a las empresas en crecimiento desde los hubs territoriales', organizada por CaixaBank dentro de su stand DayOne. En ella, ha detallado "las ventajas que le ecosistema navarro ofrece para emprender", entre las que ha destacado "las deducciones fiscales de hasta el 30% en el impuesto de sociedades, así como las deducciones de hasta el 40% por la inversión en I+D+i y ayudas a este ámbito por valor de 29 millones de euros".

Además, Itoiz ha querido poner en valor que "la colaboración está en la base del ecosistema" navarro de innovación y emprendimiento. "Prueba de ello es el nuevo Plan de Emprendimiento que presentaremos próximamente y recogerá las aportaciones de todos los agentes que trabajan en este ámbito", ha señalado. En la mesa también ha estado presente Ángela Castelló, directora de ingresos (CRO) en Startup Valencia, y Pedro Pardo, director gerente de Fundación Aragón Emprende.

LAS 'STARTUPS'

Las empresas que acompañan a CEIN son Batai Assistant, Bellezón, Betternostic, Critical Match, Dimmensium Labs, Ingredalia, Kronis, Pandity, Uraphex, inBiot, Nawattia y Zaindari. Todas ellas están manteniendo reuniones individuales con entidades de inversión y también pueden participar en el programa de innovación abierta MWC Open Innovation Challenge, que les permitirá exponer sus soluciones a retos planteados por grandes corporaciones, como por ejemplo Renfe, LG Electronics, Panasonic o Airbus.

Este martes, estas 'startups' visitarán el pabellón de Hong Kong, en el que se ha organizado un encuentro con más de 20 empresas emergentes destacadas en sectores como la electrónica avanzada y robótica, IA y datos y transformación digital, así como con incubadoras y organismos de innovación e inversión hongkoneses.

El Mobile World Congress tiene lugar en Barcelona y es el mayor evento relacionado con la tecnología. Dentro de esta feria, el apartado '4YFN - 4 Years from Now' se configura como una plataforma internacional de conexión entre empresas emergentes, entidades inversoras, aceleradoras, instituciones y grandes corporaciones del sector de la digitalización.

PROGRAMA TECH FABLAB

La participación CEIN en '4YFN - 4 Years from Now' se enmarca en el proyecto Tech FabLab para la creación de redes de emprendimiento digital en el que, además del Gobierno de Navarra, participan como comunidades socias La Rioja, Aragón, Cantabria, Cataluña y Valencia. Este proyecto está financiado con fondos Next Generation a través de la iniciativa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En este contexto, las comunidades socias del proyecto conocerán en el stand Catalonia la estrategia IA de la Generalitat y la Digital Catalonia Alliance (DCA), además de celebrar una reunión de seguimiento del proyecto.