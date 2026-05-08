Industria concede 2,6 millones a dos proyectos navarros que fomentan la I+D+i y la eficiencia energética

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha concedido de manera provisional nuevas subvenciones dentro del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial. En concreto, se han adjudicado a Navarra fondos por valor de 2,6 millones de euros.

De ellos, 1.365.000 euros corresponden a la empresa Enimar 2006 SL, con sede en Villafranca, para el desarrollo de un proyecto de mejora de la eficiencia energética en la fabricación de piezas a través de la incorporación de tecnologías innovadoras.

La otra subvención, de 1.260.644 euros, corresponde a Cocuus System Ibérica SL (Pamplona) para la investigación industrial de tecnología de impresión 3D alimentaria de alta velocidad con el objetivo de fabricar homólogos cárnicos hiperrealistas a partir de proteína fúngica.

En total se han adjudicado 128,8 millones de euros a 107 proyectos. Hasta el momento, en los dos procesos llevados a cabo, el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido 165 millones de euros a 137 proyectos.

El programa tiene como objetivo "reforzar la competitividad de la industria española facilitando su transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada".

Para ello, impulsa proyectos que fomenten la I+D+i, la sostenibilidad y eficiencia energética, y la digitalización "como palancas clave para mejorar la productividad, reducir la huella ambiental y modernizar los procesos productivos".

Las ayudas pueden consultarse en el Portal del Ministerio de Industria y Turismo: https://www.mintur.gob.es/PortalAyudas/CVI/Concesion/2025/Do... Concesion_CVI_2025_280426.pdf.