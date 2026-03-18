Un informe concluye que la alteración de los límites municipales de Erripagaña es "económicamente viable"

Imagen de la reunión sobre Erripagaña entre el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y los alcaldes de Pamplona, Burlada, Valle de Egüés y Huarte - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha dado a conocer a los alcaldes de Pamplona, Burlada, Valle de Egüés y Huarte un informe donde se analiza el impacto económico que podría tener la alteración de los límites municipales de Erripagaña, actualmente gestionada por cuatro ayuntamientos.

La principal conclusión del informe, según han informado desde el Ejecutivo foral en una nota de prensa, incide en que el ámbito es "económicamente viable en cualquiera de los escenarios planteados, tanto por los ingresos urbanísticos ya generados como por los ingresos recurrentes previstos".

Este escenario, avanza el informe, "permite financiar las inversiones necesarias y la prestación de los servicios públicos sin comprometer la sostenibilidad financiera del municipio que asuma la gestión".

Sí advierte el informe de que "una eventual integración total en Pamplona tendría un impacto estructural significativo en el Ayuntamiento de Burlada, por lo que, en su caso, sería necesario articular medidas que garanticen su viabilidad económica".

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha puesto en valor el análisis, ya que "todo lo que contribuya a racionalizar y hacer más eficaz la prestación de servicios públicos es bienvenido".

El informe, ha añadido, "es una herramienta que ponemos al servicio de los ayuntamientos para que tengan argumentos e información que les permitan tomar una decisión acertada si se opta en un futuro por modificar la actual estructura municipal de Erripagaña".

El documento analiza los estudios elaborados por la Cámara de Comptos de Navarra y los aportados por los propios ayuntamientos. Se presta "especial atención" a la hipótesis aportada por la Cámara de Comptos, que considera que las opciones más "adecuadas" para una "gestión lógica y eficaz" es que un municipio, Pamplona o Burlada, absorbiera todo Erripagaña, o bien, en caso de que no sea así, que Burlada asumiera la parte de Huarte y Valle de Egüés, quedando Pamplona como está en la actualidad.

El informe elaborado por la Dirección General de Administración Local y Despoblación, "independientemente de la decisión que se adopte", insiste en que "la alteración de los términos municipales en el ámbito de Erripagaña pasaría por un acuerdo entre las entidades locales que forman parte del mismo, donde se articularán fórmulas de compensación transitorias o medidas complementarias estructurantes".