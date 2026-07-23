El INI participa en una operación de 8 millones para impulsar el crecimiento de Industrial Barranquesa

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de Inversiones (INI), sociedad pública adscrita al departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ha aprobado una operación conjunta con Industrial Barranquesa por valor de 8 millones de euros destinada a ejecutar el plan de crecimiento 2026-2030 de la compañía.

La transacción se enmarca en el compromiso de la sociedad pública de fomentar el crecimiento económico de Navarra y la consolidación del tejido industrial de la región. La operación permitirá a Industrial Barranquesa desarrollar uno de los pilares fundamentales de su plan estratégico, apoyando futuras adquisiciones corporativas que refuercen su posicionamiento en el mercado internacional, según ha señalado el Gobierno foral en una nota.

"La participación del INI en esta operación es de importancia para Navarra tanto por el refuerzo de una compañía industrial estratégica con más de 60 años de trayectoria como por su contribución al desarrollo del sector de las energías renovables", ha asegurado el Ejecutivo foral.

Dentro del acuerdo, Industrial Barranquesa impulsará su plan de crecimiento 2026-2030 mediante la adquisición de compañías que permitan aumentar su tamaño, ampliar capacidades industriales y tecnológicas, diversificar productos y acceder a nuevos mercados. La operación permitirá asimismo reforzar su competitividad en un sector en el que "la dimensión empresarial resulta cada vez más relevante para afrontar los retos de la transición energética y la competencia global", ha explicado el Gobierno.

La compañía mantiene un fuerte arraigo territorial y una destacada relevancia económica y social, especialmente en la comarca de Sakana. En este sentido, según el Ejecutivo, "la operación contribuye al mantenimiento del centro de decisión en Navarra y acompaña a una empresa familiar navarra en una nueva etapa de crecimiento y consolidación".

Asimismo, el acuerdo refuerza la posición de Navarra como polo industrial vinculado a las energías renovables y, en particular, al sector eólico. Industrial Barranquesa forma parte de la cadena de suministro de algunos de los principales fabricantes internacionales de aerogeneradores, contribuyendo a consolidar capacidades industriales estratégicas en la Comunidad Foral.

La operación favorecerá el mantenimiento y potencial crecimiento del empleo directo en Navarra, donde Industrial Barranquesa cuenta actualmente con más de 100 personas en plantilla.

Además, la actividad de la compañía genera un importante efecto tractor sobre proveedores, subcontratistas y empresas de servicios industriales de la región, según ha destacado el Gobierno, que ha señalado que "el apoyo a su crecimiento contribuirá a reforzar la competitividad industrial de Navarra mediante el respaldo a una empresa exportadora, especializada y con capacidad para ampliar su presencia internacional".

Fundada en 1960 en Lakuntza, Industrial Barranquesa es una empresa especializada en la fabricación de componentes metálicos para el sector eólico, principalmente jaulas de pernos y bridas de torre para aerogeneradores. La compañía desarrolla su actividad a través de las divisiones Barranquesa Anchor Cages (BAC), Barranquesa India PVT y Barranquesa Tower Flanges (BTF), y cuenta entre sus clientes con algunos de los principales fabricantes y operadores internacionales del sector, como Siemens Gamesa, Nordex, Vestas, Enercon, Acciona Windpower, Windar o CS Wind.

Actualmente, Industrial Barranquesa dispone de cuatro plantas industriales que suman más de 50.000 metros cuadrados de superficie, tres de ellas ubicadas en Navarra -Esquíroz, Uharte Arakil y Lakuntza- y una cuarta en Chennai (India). La compañía emplea a más de 100 personas y mantiene una presencia relevante en mercados de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, norte de África, Oriente Medio e India.

El Instituto Navarro de Inversiones (INI) es una sociedad pública de financiación empresarial concebida para catalizar la inversión empresarial. Con un enfoque basado en el modelo de Banco Público de Desarrollo, el INI tiene como objetivo apoyar a sectores estratégicos industriales, principalmente a través de participación en capital.

La sociedad pública se orienta hacia la identificación y respaldo de proyectos de alto impacto en Navarra, centrándose en empresas consolidadas que requieran inversiones superiores a 5 millones de euros. Todas las decisiones de inversión son aprobadas por un Comité de Inversiones compuesto por expertos del sector privado.