Se inician en Navarra las primeras pruebas para obtener la certificación oficial en competencias digitales básicas

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, asiste a la primera prueba para obtener la nueva certificación oficial en competencias digitales. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de personas en Navarra, repartidas en dos convocatorias celebradas en la Biblioteca de Navarra, han participado en la primera prueba pública para obtener la nueva certificación oficial en competencias digitales en nivel 2 (básico), aprobada por el Gobierno de Navarra el pasado año.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, quien ha asistido al desarrollo de estas primeras pruebas, ha valorado el lanzamiento de esta convocatoria al público general como un "avance fundamental" en el camino emprendido por el Gobierno de Navarra hacia una sociedad más digital e inclusiva.

"El objetivo de esta certificación va mucho más allá de la simple acreditación de competencias: implica garantizar derechos, reducir brechas y asegurar que todas las personas puedan participar plenamente en el entorno digital", ha subrayado. Asimismo, ha recalcado que "en estos tiempos resulta imprescindible evaluar nuestras habilidades, certificarlas y mejorarlas de manera continua, tanto para impulsar el desarrollo personal y profesional como para fortalecer el tejido productivo ante los desafíos que se avecinan, y en ese proceso la ciudadanía cuenta con el acompañamiento de este Departamento".

La prueba, que han aprobado un 85% de las personas presentadas, ha constado de 63 preguntas, distribuidas en 5 áreas (Búsqueda y gestión de información y datos, Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas) y 21 competencias. Las cuestiones han variado en su tipología, desde preguntas simples y múltiples hasta el emparejamiento, explican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Las personas que han obtenido el certificado han respondido correctamente, como mínimo, al 50% de las preguntas de cada área y al 75% del total de preguntas del examen en un tiempo máximo de 90 minutos.

En concreto, han participado en las dos tandas convocadas hoy un total de 21 mujeres y 13 hombres de entre 27 y 59 años, vecinos de localidades como Allo, Alsasua, Ansoáin, Aoiz, Barañáin, Berriozar, Burlada, Castejón, Egüés, Huarte, Irurtzun, Larragueta, Latasa (Imoz), Valcarlos, Mendigorría, Orbaitzeta, Orcoyen, Pamplona, Sarriguren (Valle de Egüés), Sorauren, Tafalla, Tudela, Urroz Villa y Zizur Mayor; lo que demuestra el "carácter integrador" de la prueba, según el consejero. Asimismo, 52 personas, 28 mujeres y 24 hombres de entre 16 y 64 años, se han apuntado a la lista de espera tras haberse superado el número de plazas disponible.

Los dos test realizados han conformado la primera convocatoria oficial de esta certificación. Anteriormente, se había realizado una ronda de pruebas piloto en la que participaron más de 200 estudiantes de segundo ciclo de la ESO y 2º de Bachillerato del IES Mendillorri BHI (Pamplona), el IES Sierra de Leyre BHI (Sangüesa) y el IES Valle del Ebro (Tudela).

Las próximas fechas y emplazamientos para obtener este certificado se anunciarán a través del portal certilink.navarra.es. Las personas interesadas en obtenerlo deben tener al menos 14 años cumplidos a fecha de realizar la inscripción y las pruebas se realizarán en centros autorizados sin límite de convocatorias.

ENMARCADA EN CRITERIOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Las personas que han superado la prueba han obtenido este sábado el certificado que les permite acreditar oficialmente su nivel en competencias digitales a través de un procedimiento de evaluación reglado conforme al marco europeo DIGCOMP vigente publicado por la Comisión Europea.

En concreto, el certificado en competencias digitales es un documento oficial en formato digital que acredita que su portador ha adquirido un conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene una vigencia de 4 años y, si bien se ha comenzado por una convocatoria de nivel básico, cuenta también con niveles intermedio, avanzado y especializado.

El objetivo de esta certificación es dotar a la población de una herramienta para reconocer sus habilidades digitales, expidiendo un certificado que pueda ser valorado en los ámbitos público y privado en términos de empleabilidad, así como ofrecer a las personas "un aliciente para la formación continua y la promoción del desarrollo profesional, revalorizando su perfil laboral".

El certificado en competencias digitales "permitirá contar con un tejido productivo mejor preparado para los desafíos del futuro, garantizando el avance hacia un futuro más digital, inclusivo y justo", destacan desde el Gobierno de Navarra.

El desarrollo de esta certificación está incluido en el Plan de Inclusión y Capacitación Digital 2021-2025 (PICD) del Gobierno de Navarra, impulsado con el objetivo de reducir la brecha digital en la Comunidad foral, "promoviendo la inclusión de todas las personas en la transición hacia una nueva sociedad digital mediante las correspondientes medidas de formación".

Esta certificación es "un eje esencial" en la acción del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital en el ámbito de las competencias digitales, a la que hay que añadir proyectos como el programa de formación digital 'Kliko', lanzado recientemente junto al departamento de Cohesión Territorial.

'Kliko' unifica toda la oferta formativa del Gobierno de Navarra en el ámbito digital, con una amplia variedad de cursos y módulos formativos que cubren "aspectos claves de la digitalización en todos sus niveles", y que actualmente, entre su oferta de formaciones presenciales y online, también incluye 10 cursos de preparación para la obtención de la certificación en competencias digitales.