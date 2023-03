Se insta al Gobierno foral a extender la subvención de comedor escolar a alumnos de municipios en riesgo de despoblación

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes, con los votos a favor de Navarra Suma, Geroa Bai, EH Bildu e I-E y la abstención del PSN, una resolución por la que se insta al departamento de Educación del Gobierno foral a "modificar la normativa que regula los comedores de los centros públicos no universitarios de Navarra, incluyendo entre el alumnado con derecho a subvención al alumnado residente en los municipios calificados en riesgo extremo e intenso de despoblación, tanto de centros comarcales como unitarios, que demanden el servicio de comedor escolar, garantizando al menos una horquilla razonable en base a la renta que no suponga una diferencia tan grande en las cuotas que debe pagar el alumnado no transportado".

La resolución, impulsada por Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, incluye un segundo punto, aprobado por unanimidad, en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno de Navarra a "trabajar de manera interdepartamental para adoptar medidas eficaces encaminadas a fortalecer las escuelas del ámbito rural, facilitar la conciliación laboral y familiar en el entorno rural y luchar contra la despoblación".

El PSN ha presentado una enmienda de sustitución, no aceptada por los titulares de la iniciativa, que pretendía "condicionar las subvenciones a los umbrales de renta determinados".

En la exposición de motivos, la resolución destaca el compromiso adquirido por el Gobierno de Navarra en el acuerdo presupuestario para 2023, en el que se compromete a "revisar y modificar, en su caso, la normativa relativa a los comedores escolares para garantizar al menos una horquilla razonable en base a la renta que no suponga una diferencia tan grande en las cuotas que debe pagar el alumnado no transportado, con especial atención a las zonas rurales en riesgo de despoblación".

Según se precisa, "el alumnado residente en los municipios calificados en riesgo extremo e intenso de despoblación, tanto de centros comarcales como unitarios, que demandan el servicio de comedor y que residen en el mismo municipio en el que se ubica el colegio, paga hasta 10 o 14€/día por el comedor escolar". Concretamente, son 8 colegios (comarcales y unitarios) los que se encuentran con este problema, los ubicados en Erro, Aurizberri, Luzaide, Garralda, Otsagabia, Erronkari, Goizueta y Jauntsarats.

En ese sentido, ven "insuficiente" la partida de 110.000 euros de los PGN para dotar de subvenciones a localidades de menos de 1.500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados y exigen modificar los criterios de distribución de la citada partida para "atender especialmente a las zonas rurales en riesgo de despoblación".