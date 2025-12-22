El Instituto Navarro de la Memoria logra identificar el 30% de los cuerpos de las víctimas del franquismo recuperados

Mapa en Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, acaba de publicar la versión revisada y actualizada del libro 'Bajo Tierra. Exhumaciones en Navarra 1939-2025. Lur Azpian. Desobiratzeak Nafarroan 1939-2025', que recoge la historia de las exhumaciones de las víctimas del franquismo en Navarra en distintas fases desde 1939 hasta la actualidad.

La puesta en marcha, en 2016, del Programa de Exhumaciones por parte del Instituto Navarro de la Memoria -en colaboración con las asociaciones memorialistas y a través de los convenios con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la implicación de NASERTIC- supuso "un nuevo impulso y una sistematización de la búsqueda, exhumación e identificación de los restos de las 3.526 personas asesinadas y muertas en cautividad en Navarra tras el golpe de 1936 y durante la dictadura", ha indicado el Ejecutivo foral.

De hecho, el Gobierno de Navarra está logrando identificar, en la última década mediante el banco público de ADN, al 30% de los cuerpos de víctimas del franquismo que recupera gracias al trabajo del Instituto Navarro de la Memoria, que cuenta con un mapa de 269 fosas además de una amplia base documental en Oroibidea, ha añadido.

BALANCE DEL PLAN DE EXHUMACIONES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Según el último balance del Plan de Exhumaciones de Navarra, desde 2016, se han realizado 166 actuaciones de las cuales 38 han resultado exitosas. En estas 38 fosas se han recuperado los restos de un total de 163 personas entre los cuales se han identificado a 47 de ellas. Según algunas estimaciones, en Navarra hay todavía unas 850 personas pendientes de ser encontradas y para las que el paso del tiempo y la desaparición de testigos complica su localización. A pesar de ello, ha continuado el Gobierno, los avances en tecnologías como las relacionadas con la identificación genética están siendo decisivos ya que permiten identificar, es decir, asegurar a quiénes pertenecieron esos restos exhumados, casi en un 30% de los casos.

El Banco de ADN de Navarra, gestionado por la empresa pública NASERTIC, cuenta con 418 expedientes abiertos gracias a las muestras aportadas por familias que buscan a sus desaparecidos. Estas muestras han sido decisivas para identificar los últimos restos exhumados y dados a conocer públicamente como los del que fuera presidente del Frente Popular en Navarra, Ramón Bengaray , o los que están siendo identificados en la fosa de Berriozar, entre ellos el de un anarquista de nacionalidad norteamericana, Ignacio Francisco Caneda, entre otros.

Por otra parte, el centro de documentación Oroibidea, con referencias a casi 25.000 víctimas del franquismo, dispone de un apartado específico para este ámbito de las exhumaciones y es posible contactar en cualquier momento con el Instituto Navarro de la Memoria a través de su dirección de correo electrónico, inm@navarra.es para quienes puedan tener información relativa a estas personas, conozcan localizaciones de fosas o enterramientos o deseen compartir su testimonio.

UN LIBRO CORAL

El libro reeditado se remonta atrás en el tiempo con el fin de reflejar, con abundante documentación gráfica y testimonial, las distintas fases de este proceso que "resulta fundamental para la recuperación de la memoria histórica, que enlaza habitualmente las tareas de documentación con las de prospección, exhumación e identificación". Esta cadena de actuaciones concluye con una entrega formal de los restos de las personas represaliadas a sus familias, un acto que en el caso de las últimas identificaciones tendrá lugar a principios de año.

'Bajo Tierra. Exhumaciones en Navarra. 1939-2025 - Lur Azpian. Desobiratzeak Nafarroan. 1939-2025' es un trabajo coral de recopilación de las acciones memorialistas realizadas en la Comunidad foral desde el final de la guerra civil hasta el presente. Se encuentra ya disponible para el público en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, a un precio de 20 euros, y en próximas fechas podrá adquirirse en librerías.

La publicación ha sido coordinada por los miembros del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón, Manuel Ibáñez y César Layana y editado por el Gobierno de Navarra. Se estructura en tres partes diferenciadas y, al mismo tiempo, interconectadas entre sí, mostrando el compromiso que se inició nada más acabar la guerra civil y que se ha mantenido firme hasta la actualidad. Iniciaron el proceso de exhumaciones las propias familias, siendo especialmente intenso entre 1978 y 1980; continuaron la labor las asociaciones de familiares, a partir de 2003; y recogió su testigo el Gobierno de Navarra en 2015, empujado por el tesón de aquellas.

La primera parte, elaborada por el investigador Jimi Jiménez, se centra en las llamadas exhumaciones tempranas, llevadas a cabo desde los primeros años de la posguerra hasta la Transición. La segunda parte recoge la reactivación, a comienzos del siglo XXI, de las exhumaciones todavía pendientes, impulsadas por diversas asociaciones, especialmente AFFNA36, pero también Txinparta o Memoriaren Bideak entre otras, así como por algunos ayuntamientos, como los de Bera, Berriozar o Egüés. En la tercera parte, se aborda el Plan de Exhumaciones impulsado por el Gobierno de Navarra desde 2016. Este plan se desarrolla mediante un convenio anual firmado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Por último, en el segundo y tercer apartado de la publicación, el análisis de las exhumaciones se ha organizado en torno a fichas, elaboradas por los investigadores y antropólogos Lourdes Herrasti y Francisco Etxeberria, que recogen la información histórica, explican el proceso de exhumación y, en su caso, las identificaciones realizadas, además de recoger el testimonio de las personas participantes, acompañado de un amplio soporte gráfico y fotográfico.