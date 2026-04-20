Interceptado un menor en Murchante que circulaba en ciclomotor sin permiso y dio positivo en droga

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Seguridad Vial de la Policía Foral de Tudela interceptaron este pasado fin de semana a un menor cuando realizaban un control en la localidad de Murchante. Circulaba sin permiso y dio positivo en droga, según ha informado el cuerpo autonómico.

Los agentes daban el alto al conductor de un ciclomotor, un menor de 16 años, que circulaba sin portar el casco obligatorio. Al comprobar sus datos, averiguaron que no poseía permiso de conducción para el vehículo (permiso AM) y, al ser sometido a las pruebas de detección indiciarias de consumo de drogas, arrojó resultado positivo.

El menor resultó investigado por un delito contra la seguridad vial, siendo informado su padre, quien además se hizo cargo del ciclomotor.

Como balance del fin de semana, la Policía Foral ha detenido/investigado a cinco personas por diferentes delitos contra la seguridad vial y ha atendido un total de 28 accidentes de tráfico, que se han saldado con dos heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías.

Agentes de la Policía Foral han atendido este fin de semana un total de 28 accidentes de tráfico, que se han saldado con 2 heridos de diversa consideración, uno de ellos un ciclista que se cayó en una de las competiciones deportivas, cuyo servicio realizaban los agentes de Seguridad Vial. Otros tres accidentes han sido con motocicletas, y en 6 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas: jabalíes (3) y corzos (3).