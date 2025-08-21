Investigada en Tudela por un presunto delito de maltrato animal

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral adscritos al Grupo Investigación Medioambiental (GRIM) han abierto recientemente diligencias penales a una mujer de la comarca de Tudela como presunta autora de un delito de maltrato animal.

Las investigaciones se iniciaron en julio, tras localizar a un perro que presentaba lesiones graves que derivaron en la amputación de la extremidad trasera derecha del animal. Según las pesquisas realizadas, estas lesiones se vieron agravadas como consecuencia de la demora en aplicar el tratamiento veterinario que demandaba la gravedad de las mismas, ha informado la Policía Foral en una nota.

El artículo 340 bis del Código Penal castiga con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud, según ha explicado la Policía Foral.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Tudela y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Navarra.