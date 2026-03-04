Investigado el autor de un delito de daños en ocho vehículos estacionados en la vía publica en Marcilla

Un agente de la Guardia Civil mira uno de los vehículos afectados. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

En fechas recientes se ha investigado a un varón de 42 años, de nacionalidad extranjera y residente en una localidad de la Merindad de Tudela, como presunto autor de ocho delitos de daños cometidos sobre ocho vehículos estacionados en la vía pública en la localidad de Marcilla, en una actuación desarrollada por el Equipo ROCA de Tafalla tras las denuncias presentadas por los perjudicados.

Se produjeron daños materiales en distintos turismos, que consistieron principalmente en rayaduras en la carrocería, golpes en puertas y retrovisores, rotura o desplazamiento de elementos exteriores y daños en sensores, todos ellos cometidos de forma intencionada durante la madrugada, explica en una nota de prensa la Guardia Civil.

La intervención policial se inició tras el aviso a una patrulla de seguridad ciudadana, que acudió al lugar por un incidente relacionado con un conflicto entre el presunto autor y su expareja. Una vez en la zona, los agentes localizaron a un varón con síntomas evidentes de embriaguez y comprobaron la existencia de daños recientes en varios vehículos, sin que se encontraran otras personas en las inmediaciones.

Las gestiones practicadas, junto con los testimonios recabados, permitieron atribuir "de forma inequívoca" la autoría de los daños al investigado. En total resultaron afectados ocho vehículos, además de otros elementos del mobiliario, con una valoración económica estimada de los daños de cerca de 10.000 euros.