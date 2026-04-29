Investigado un conductor de 30 años por circular sin carnet y hacerse pasar por su hermano en Tudela

Imagen del control - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 30 años ha sido investigado por circular sin el carnet en vigor y hacerse pasar por su hermano durante un control en la carretera NA-160, en Tudela.

Según han informado desde la Policía Foral, fue interceptado a las 2 de la madrugada del 28 de abril, y se le imputa un delito contra la seguridad vial y otro de usurpación de estado civil.

En el transcurso del control, se dio el alto a un vehículo y en el momento de la identificación al conductor, los agentes comprobaron que le constaba una pérdida de vigencia del permiso de conducir por sentencia judicial.

El conductor, que circulaba indocumentado, facilitó a los agentes una filiación de palabra. Al ser derivado a Policía Nacional, al objeto de una identificación "plena y fiable", se constató que la filiación que había facilitado era la de su hermano, que sí tiene carnet de conducir en vigor. Resultó investigado por los delitos mencionados y el vehículo quedó inmovilizado.