Investigado un matrimonio por expolio patrimonial a una mujer octogenaria en la Ribera

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un matrimonio de nacionalidad ucraniana por los presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas, administración desleal, estafa y apropiación indebida, en el marco de la denominada Operación Cormel, desarrollada para esclarecer el presunto expolio patrimonial sufrido por una mujer octogenaria de la Ribera de Navarra.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la perjudicada, quien relató que una mujer que había trabajado para ella desde el año 2019 en labores domésticas y en el cuidado de su esposo había logrado ganarse plenamente su confianza, hasta mantener una relación muy estrecha y cercana con la familia.

Según la denuncia, durante ese periodo la cuidadora habría solicitado de forma reiterada distintas cantidades de dinero con diversas excusas, importes que nunca fueron reintegrados. Asimismo, la víctima manifestó sus sospechas sobre la desaparición de dinero en efectivo y diversas joyas que guardaba en una caja fuerte de su domicilio, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Las primeras gestiones se centraron en la localización de posibles operaciones de venta de joyas en establecimientos especializados. Las investigaciones permitieron detectar varias ventas realizadas por los ahora investigados, recuperándose documentación y material videográfico que permitió acreditar dichas operaciones. La perjudicada identificó diversas piezas de joyería de oro, entre ellas cadenas, pulseras, anillos y pendientes, que según manifestó habían desaparecido del interior de su caja fuerte.

Paralelamente, los agentes desarrollaron una investigación patrimonial orientada a verificar los movimientos económicos realizados durante los años en que una de las investigadas estuvo autorizada en las cuentas bancarias de la víctima. Para ello se solicitó autorización judicial y se recabó abundante documentación bancaria y tributaria.

El análisis de la información obtenida permitió detectar diversas operaciones presuntamente realizadas sin el consentimiento de la titular de las cuentas. Entre ellas, los investigadores acreditaron que una cantidad de 3.000 euros entregada en efectivo para afrontar los gastos funerarios del esposo de la denunciante fue finalmente abonada mediante transferencia bancaria, permaneciendo el dinero en metálico fuera de su destino inicial.

Asimismo, la investigación reveló presuntas compras y gastos realizados con medios de pago de la perjudicada en distintos establecimientos, incluyendo operaciones efectuadas fuera de Navarra, así como pagos relacionados con reformas y equipamiento de una vivienda adquirida por el matrimonio investigado. Entre las operaciones detectadas figuran gastos efectuados en Valencia que, según las pesquisas realizadas, habrían sido sufragados con fondos de la víctima.

Otro de los aspectos analizados fue la venta de un inmueble propiedad de la perjudicada por un importe de 30.000 euros, una cantidad notablemente inferior a su valor de mercado. Según las diligencias practicadas, la operación se habría producido en un contexto de especial vulnerabilidad de la víctima, coincidiendo con el deterioro de la salud de su esposo y con un cuadro clínico que reflejaba una importante afectación de sus capacidades cognitivas.

Las investigaciones permitieron además constatar un sistema de pagos periódicos relacionado con la compraventa del inmueble que está siendo objeto de análisis dentro del procedimiento judicial. Según las pesquisas realizadas, parte de esos pagos habrían sido efectuados utilizando previamente fondos procedentes de las propias cuentas de la perjudicada.

La investigación ha permitido estimar un perjuicio económico superior a los 44.500 euros, cantidad que no incluye el valor del inmueble transmitido por un importe muy inferior al de mercado, extremo sobre el que también se ha dado cuenta a la autoridad judicial. Una vez recopiladas las evidencias, los agentes procedieron a la investigación del matrimonio por su presunta participación en los hechos. Ambos comparecieron asistidos por letrado y se acogieron a su derecho a no declarar en dependencias policiales.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, plaza número 5, que continuará con la tramitación del procedimiento.