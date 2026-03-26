Investigado por vandalizar un mural en el frontón de Cordovilla

Imagen del mural vandalizado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un varón de 23 años, vecino de Pamplona, como presunto autor de un delito de daños tras la vandalización de un mural ubicado en el frontón de Cordovilla, en el término municipal de Galar.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el Concejo de Cordovilla, que alertó de la aparición de pintadas realizadas sobre un grafiti que había sido ejecutado meses antes dentro de una actuación de mejora estética y cultural del entorno.

Según la denuncia, el mural se encontraba en perfecto estado la noche del 2 de febrero de 2026, detectándose los daños a la mañana siguiente. Las pintadas se realizaron el día 3 de febrero, afectando a una obra sufragada con fondos públicos y cuyo coste de ejecución había ascendido a unos 4.200 euros, explican en una nota de prensa desde la Guardia Civil.

Tras visionar las cámaras de video vigilancia, se observó que, el 3 de febrero, un vehículo accedía a la zona próxima al frontón y estacionaba en las inmediaciones. Del vehículo descendieron dos varones jóvenes que extrajeron varias bolsas del maletero y se dirigieron hacia el recinto deportivo por unas escaleras próximas.

Las grabaciones mostraron posteriormente movimientos y sombras en la zona próxima al mural, regresando ambos individuos al vehículo para abandonar el lugar. Las comprobaciones realizadas permitieron identificar el vehículo implicado, lo que llevó a los investigadores hasta su titular. Tras diversas gestiones, se localizó e investigó al presunto autor, un varón de nacionalidad española de 23 años y residente en Pamplona, quien en dependencias oficiales fue investigado por un delito de daños.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia - Sección de Guardia de Pamplona y a la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra. La investigación se mantiene abierta con el objetivo de identificar al segundo implicado en los hechos.