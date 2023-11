Un investigador de la UPNA, VII Premio de la Cátedra AgroBank de la Universitat de Lleida a la Mejor Tesis Doctoral

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El investigador posdoctoral de la Universidad Pública de Navarra Adrián Bozal Leorri ha resultado ganador del VII Premio de la Cátedra AgroBank de la Universitat de Lleida y Caixabank, galardón que distingue la mejor tesis defendida en España relacionada con la innovación, la calidad o la seguridad alimentaria. El premiado está realizando una investigación en el instituto IMAB de la UPNA con una ayuda Margarita Salas, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

La investigación premiada lleva por título 'Nitrification control in the framework of sustainable agriculture: the use of synthetic and biological nitrification inhibitors with ammonium-based fertilizers'. Esta tesis, dirigida por los profesores Pedro Aparicio-Tejo (UPNA) y Carmen González-Murua (UPV/EHU) y realizada dentro del programa interuniversitario de doctorado en Agrobiología Ambiental, plantea el control del proceso de nitrificación (mediante el cual los microorganismos del suelo transforman el amonio de los fertilizantes en nitrato) con el uso de inhibidores sintéticos o biológicos. El objetivo de ello es conseguir una agricultura sostenible, al reducir las pérdidas de nitrógeno reactivo al medio ambiente derivadas del uso de fertilizantes.

En esta VII edición han participado 72 candidaturas de 14 Comunidades Autónomas, un 52,8% de mujeres y un 47,2%, de hombres. El jurado del premio estaba integrado por el director de la Cátedra AgroBank, Antonio J. Ramos, y por los miembros del comité asesor científico.

En palabras del premiado, el galardón "es un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado durante mi tesis". "Además, que la entidad que ha decidido que yo sea el ganador haya sido una institución ajena a aquellas donde he realizado mi trabajo le da mayor prestigio al premio, puesto que mi tesis ha sido seleccionada como la mejor tesis del sector agroalimentario de todo el territorio nacional", ha explicado.

El trabajo de Adrián Bozal Leorri en la UPNA se centra en la actualidad en unas variedades de trigos desarrolladas en colaboración con el Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) de Japón y el Centro International de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México, bajo la dirección del profesor Cesar Arrese-Igor (UPNA) y de la profesora Begoña González-Moro (UPV/EHU).

"Estos trigos son altamente productivos y, además, tienen la capacidad de producir inhibidores biológicos de la nitrificación, por lo que el propio cultivo reduce la nitrificación y disminuye las pérdidas de nitrógeno", ha explicado el investigador.

Según ha señalado, "estamos interesados en cómo el cambio climático podría afectar tanto al ciclo del nitrógeno del suelo como al comportamiento de la planta". "Por ello, hemos realizado un experimento en condiciones de alta concentración de CO2 en la atmosfera y, además, también hemos analizado el efecto del pH del suelo", ha detallado.