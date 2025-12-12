El IPC sube dos décimas en noviembre en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 3%

Archivo - Varios productos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió dos décimas en noviembre en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 3%, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de noviembre, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la Comunidad tras haber descendido el mes anterior. En lo que va de año la subida de la inflación llega al 2,4%.

Respecto al mes anterior, los precios crecieron en Navarra en Transporte (0,6), Otros (0,6), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3), Menaje (0,2) y Hoteles, cafés y restaurantes (0,1). Se mantuvieron en Vestido y calzado, Vivienda, Medicina, Ocio y cultura y Enseñanza, mientras que bajaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,4) y Comunicaciones (-0,2).

Donde más subieron los precios en Navarra respecto al mismo mes de 2024 fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,1% más que en noviembre del año pasado (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 5% más (+1,5 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,7% más (-1,6 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,4% más (+0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en vestido y calzado, un 0,5% (-0,9 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (+0,1 puntos); comunicaciones, un 1,5% (-0,2 puntos) y ocio y cultura, un 1,8% (+2,2 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia (2,5%).

Extremadura (+0,5%), Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.