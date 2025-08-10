Irache advierte de que la diferencia entre los menú del día de los distintos locales de Pamplona pueden suponer 23 euros

El precio medio es de 18 euros, ha subido 4,5 euros en ocho años

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diferencia entre un menú del día en un establecimiento u otro de Pamplona puede suponer una diferencia de coste de 23 euros, según un estudio llevado a cabo por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

El trabajo, según han informado desde la asociación en una nota, se ha realizado observando la información facilitada sobre el menú del día en cincuenta establecimientos hosteleros de la Comarca de Pamplona.

Según este trabajo, el precio medio del menú del día sería de 18,40 euros, pero hay precios desde 35 hasta 11,95 euros. Respecto al muestreo de 2017, el precio medio del menú ha aumentado cuatro euros y medio.

EL 92% DETALLAN LOS PLATOS INCLUIDOS

Prácticamente todos los carteles que anuncian el menú del día -92%- detallan los platos que ofrecen en el menú. Como término medio, los establecimientos ofrecen siete primeros, siete segundos y cinco postres.

En cuanto a los primeros platos, hay un establecimiento que ofrece hasta trece alternativas para el consumidor; el que menos ofrece cuatro. En segundos platos, se llegan a presentar doce platos; el de la oferta más reducida, cuatro.

EL VINO, LIMITADO

En cuanto a la bebida, el 88% indica qué tipo de bebidas están incluidas. La mayor parte ofrecen agua, cerveza y vino; varios establecimientos ofrecen refrescos y alguno, gaseosa o sidra.

En el caso del vino, casi la mitad indica la cantidad de bebida que incluye el menú: la mayor parte es media botella de vino, pero algunos restaurantes sólo ofrecen una copa y otros una botella para tres personas. Algún establecimiento limita el agua a medio litro y otro señala que se ofrece agua kilómetro cero.

El 56% pone expresamente que el precio expuesto es con IVA incluido. El resto no lo especifica. En estos últimos casos se entiende que, como indica la normativa, el precio publicitado es el total que tiene que pagar el consumidor, ya incluidas todas las tasas o impuestos.

INCREMENTOS DE PRECIO

Casi un tercio de los menús analizados, el 32%, ofrece algunos platos, fundamentalmente carnes o pescados, que suponen un encarecimiento en el precio a pagar respecto al coste del menú del día. La mayor parte de los incrementos se sitúan entre 3 o 4 euros, pero hay algún caso en el que elegir un chuletón encarece el coste en 18 euros.

Un 16% de los establecimientos informan de que compartir el menú supone un sobrecoste al precio de este de entre 3 y 6 euros. Hay un establecimiento que directamente indica que no está permitido compartirlo.

Un 28% de los carteles de menú del día incluye algún aviso sobre los alérgenos de los platos ofrecidos. Lo más habitual es que se recomiende advertir de alergias o intolerancias al servicio, para que puedan informar sobre las opciones, "si bien en algún caso las indicaciones de cada plato en el propio cartel son más precisas".

PROTESTAS RECOGIDAS EN LA ASOCIACIÓN

Algunas personas han contactado con Irache para mostrar su "malestar" por la, a su juicio, "escasa información nutricional o sobre alérgenos que se ofrece en los restaurantes".

También ha habido quejas, "más allá de la calidad o el precio, porque les han urgido a abandonar la mesa porque llegaba el segundo turno, especialmente de cenas".

Una práctica por la que han preguntado algunos socios de Irache es por el cobro de una reserva, si finalmente no se ocupa la mesa o solo parcialmente. En principio, el establecimiento "puede hacerlo si informa claramente de ello al hacer la reserva y si el precio se descuenta del coste del servicio una vez efectuado".

Además, "para no ser abusivo, en caso de que el cliente que ha reservado acuda al establecimiento y no tenga sitio, le deberían pagar la reserva por duplicado".

MOSTRAR LOS PRECIOS EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL LOCAL

El Decreto Foral 56/2013, que regula el funcionamiento de restaurantes y cafeterías indica que es obligatoria la presentación del menú del día para los restaurantes de segunda y tercera categoría.

Por otro lado, esta normativa indica que los servicios y precios deberán mostrarse "en lugar destacado y de fácil localización y lectura" y debe figurar tanto en el interior como en el exterior del establecimiento y con indicación de inclusión del IVA.

Como norma general, "debería estar a disposición de la clientela cualquier coste añadido, ya sea por ser atendido en la terraza, por el aperitivo o el pan consumido", por ejemplo.