Irujo conoce en Fitero la última inversión en digitalización de Finca Señorío de Rioja

El consejero Irujo visita Finca Señorío de Rioja. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el director general de Fomento Empresarial, Iñigo Arruti, han visitado en fechas recientes la Finca Señorío de Rioja, con el fin de conocer las inversiones realizadas en las instalaciones de la empresa en Fitero, que han contado con una subvención de 235.377 euros del Ejecutivo foral a través de la convocatoria de Ayudas a la Inversión de la Industria Agroalimentaria, gestionada por el departamento.

De la mano de Yaiza Sanz, gerente de la empresa, y de Gabriel Sáez-Benito, director comercial, el consejero y el director general tuvieron la oportunidad de conocer el proceso productivo de la fruta desde que llega del campo hasta que es comercializada.

Entre las nuevas inversiones realizadas por la empresa se encuentran una precalibradora en agua de manzana que cuenta con un sistema de IA y un proceso de envasado con paletizador. "Estas nuevas inversiones permiten aumentar la calidad en el calibrado, almacenaje y envasado de la fruta teniendo un control más exhaustivo", destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En palabras del consejero, "la industria agroalimentaria navarra tiene un alto grado de digitalización. La clave para optimizar, rentabilizar y alcanzar un alto grado de competitividad en una empresa. La digitalización es un sí o sí".

En 2016 esta empresa especializada en el cultivo de fruta en alta montaña, decidió centralizar su actividad en Fitero y desde entonces "continúa viendo una evolución positiva entre su cartera de productos: numerosas variedades de manzana, pera, tomate, ciruelas y cerezas".

Los responsables de la empresa destacaron que "gracias a nuestra inversión y el apoyo recibido seguiremos con nuestra filosofía de cultivar y comercializar la mejor fruta del mercado".

En la visita también estuvieron presentes el alcalde de Fitero, Miguel Aguirre, y Esther Jiménez, tercer teniente de alcalde.