Irujo dice que el Gobierno de Navarra defenderá "hasta el último empleo" en Siemens Gamesa

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha reconocido que "preocupa de manera extrema" la situación de Siemens Gamesa y ha asegurado que el Ejecutivo foral defenderá "hasta el último empleo" de la compañía en Navarra.

"Estamos en contacto permanente tanto con la empresa como con todos los sindicatos y también algo muy importante, con todo el sector de proveedores. La empresa anunciará sus planes el 21 de noviembre y lo que haremos es acompañar", ha señalado Irujo en declaraciones a los medios de comunicación.

El consejero ha explicado que han trasladado a la empresa que "en cualquier cuestión que podamos facilitar como Gobierno de Navarra ante la situación que están atravesando, tienen toda nuestra predisposición a mantener ese diálogo abierto". "También les hemos indicado que, desde luego, defenderemos hasta el último empleo", ha asegurado.

Mikel Irujo ha destacado que "defender hasta el último empleo no es una frase hueca, es que ofrecemos todo lo que puede querer una industria". "Tenemos tecnología, tenemos formación, la capacitación es uno de los seis grandes problemas a los que se enfrenta ahora mismo la industria eólica en Europa y aquí tenemos dos universidades plenamente volcadas y enfocadas hacia este sistema. También tenemos el centro experimental de la Sierra de Alaiz. Hay una determinada empresa que no dispone de otro en todo el territorio europeo. Tenemos un laboratorio de ensayo de aerogeneradores en Sangüesa y un largo etcétera. Tenemos un ecosistema que, francamente, no ofrece casi ningún otro territorio en el continente", ha dicho.

Además, ha valorado de forma "extremadamente positiva" la decisión de la Comisión Europea de adoptar medidas en apoyo de la industria de las renovables. "Hay que modificar el mercado de subastas, hay que modificar nuestra política comercial común, es algo que venimos diciendo hace mucho, es algo que la industria nos lleva diciendo hace mucho y por fin la Comisión Europea recoge el guante y sí que lo plasma en un documento que además es estratégico y que ahora habrá que implementarlo", ha destacado.

El consejero ha añadido que "también es cierto que llega a lo mejor un poco tarde, porque estamos ante una revolución energética, estamos cambiando absolutamente todo el paradigma de lo que es nuestra producción energética, queremos tener esa soberanía energética, ahora mismo dependemos de continentes terceros y para ello necesitamos contar con toda la cadena de valor, entre ellos también con la industria".

Mikel Irujo ha destacado que el sector eólico es "nuestro tercer sector industrial en importancia, con más de 6.000 empleos directos y además acompañado de un ecosistema perfecto como los centros tecnológicos, formación, universidades y centros demostradores, etcétera".

Vinculando la decisión de la Comisión Europea con la situación de Siemens Gamesa, Mikel Irujo ha afirmado que "da tranquilidad en tanto en cuanto da cobertura a todas las inquietudes que sí que está reflejando la industria".

El consejero ha destacado que "es un problema al que nos enfrentamos como continente, esto no es un problema de una empresa concreta o de un territorio concreto, es un problema que afecta a todo el continente, tenemos que cambiar esas reglas del juego". "Sí que hemos dado un impulso a las renovables, lo llevamos diciendo muchos meses, hemos concedido potencia renovable equiparable a lo que habíamos concedido en las últimas tres décadas, eso quiere decir que, en Europa, vamos a necesitar más molinos de viento que nunca. Estamos ante un momento histórico en la industria. Vamos a fabricar más que nunca y resulta paradójico que, en un momento en el que el mercado va a crecer, se calcula que por 17 respecto a lo que era el 2019, la industria siga con números rojos", ha señalado.