Iturriagagoitia no aporta información en el Parlamento sobre actuaciones de Sodena de hace 16 años

Publicado 26/02/2019 10:27:56 CET

Dice que podría caer en errores de memoria y que no se llevó ninguna documentación de la empresa pública

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La expresidente de Sodena y exconsejera del Gobierno de Navarra Nuria Iturriagagoitia no ha ofrecido información, en la comisión de investigación del Parlamento sobre Sodena, acerca de tres actuaciones de Sodena en torno al año 2002 ya que ocurrieron "hace más de 16 años" y "no me llevé ninguna documentación de Sodena".

Iturriagagoitia ha comparecido este martes en la comisión de investigación, donde Geroa Bai y EH Bildu le han preguntado sobre tres actuaciones de Sodena cuando ella se encontraba al frente de Industria en el Ejecutivo, en concreto, sobre una compra de coches, Parquenasa y Noi.

La exconsejera ha señalado que "cómo puedo ayudar yo con mi memoria" a este asunto y ha hablado de un psicólogo y su teoría de los siete pecados de la memoria. Tras leerlos, ha señalado que ella en sus respuestas en la comisión podría caer en alguno de ellos ya que "es algo sucedido hace más de 16 años y no me llevé documentación de Sodena".

Ha indicado que todos los consejos de administración a los que ha pertenecido "tenían sus directivos que eran quienes elevaban al Consejo los distintos asuntos, con sus procedimientos internos". "No voy a poder aportar ninguna luz a esta comisión, poco puedo aportar", ha aseverado.

Preguntada por Geroa Bai y EH Bildu en concreto sobre una compra de coches por Sodena, sobre Parquenasa o sobre Noi, actuaciones del año 2002, Nuria Iturriagagoitia ha expuesto que "no tengo nada que contestar".

En concreto, sobre Davalor Salud, que es el asunto que centra la comisión de investigación, también ha señalado que "no tengo nada que constestar". Ha explicado que ha leído solo titulares de prensa sobre esta actuación del actual Gobierno foral y que no ha leído los artículos porque no le interesa. "Les leo poco", ha contestado al parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez, a quien ha dicho que no quiere dedicar ni cinco minutos de su tiempo a estos asuntos.

Ramirez ha indicado que en 2002, el acta del Consejo de Sodena habla de "promover la creación de un museo del automóvil, que sería motivo de atractivo turístico" y que se adquirió una colección de coches; una decisión, ha dicho, para lo que "no hay informes previos, no hay master plan, ni se sabe quien dio la orden de comprar". "Fue un funcionamiento que difícilmente se debe acomodar a la empresa pública", ha dicho.

La exconsejera ha indicado que todo las reuniones de Sodena están recogidas en las actas. "Lean las actas, que les van a aportar mucho más que yo; para eso están las actas", ha expuesto.

Por su parte, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha considerado "extempóraneo" lo preguntado a la exconsejera y ha señalado que "tratamos de descubrir por qué en el caso Davalor se ha actuado al margen del procedimiento y de los técnicos".

También Guzmán Garmendia, del PSN, ha criticado que algunos grupos "se quieren retrotraer a 2002, a la peseta, y eso ya no interesa a nadie". A su juicio, "flaco favor se hace a la imagen de la política". Y ha señalado que "es para lanzar un globo sonda" y que lo que "se está investigando aquí es que no se han tenido en cuenta informes técnicos ni funcionarios para llegar a una conclusión" sobre Davalor. "Lo que se hizo mal en 2002 es condenable pero no aporta gran cosa a esta comisión", ha manifestado.