IUN trasladará a Navarra el proyecto de Frente Amplio y apuesta "las alianzas más amplias posibles"

El coordinador de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Izquierda Unida de Navarra (IUN) ha destacado que va a trasladar "con la máxima de las ambiciones" el proyecto de Frente Amplio a la Comunidad foral y ha apostado por alcanzar "las alianzas más amplias posibles" para que "la izquierda transformadora sea decisiva en el rumbo político".

En un comunicado, la organización ha destacado que "la crisis estructural de vivienda que sufre nuestro país ha generado una fuerte indignación entre la ciudadanía y ha prendido la chispa de una intensa movilización social que puede dinamitar el tablero político actual y romper los marcos políticos-ideológicos predominantes en nuestro país hasta la fecha".

En este sentido, ha apostado por "desplegar una ambiciosa ofensiva sociopolítica en favor de las familias trabajadoras de Navarra, que ponga en el centro del debate la cuestión de la vivienda, sin restar atención a otras muchas dificultades que enfrentan en el día a día los hogares navarros, como el aumento de la carestía de la vida o el deterioro de los servicios públicos y del medioambiente".

Por otro lado, ha subrayado que va a "contribuir decididamente" a que la huelga general del 11 de noviembre "sea un éxito y a dar la batalla electoral para que la izquierda transformadora sea decisiva en el rumbo político durante cuatro años más, tanto a nivel estatal como foral".

En cuanto a la huelga, ha resaltado que "se va a volcar en la preparación y en el desarrollo de esa importante movilización sindical en favor de los salarios dignos, el derecho a la vivienda y los derechos laborales". Ha remarcado que "ya hemos puesto todo nuestro capital político y organizativo al servicio" de los sindicatos CCOO, UGT, LAB y ELA y ha confiado en que a lo largo de los próximos días "se articule una gran y plural mayoría social, sindical y política, que garantice el éxito de esa huelga general".

IUN ha afirmado que el paro "debe de marcar un punto de inflexión en materia de vivienda y sentar las bases para acabar con el sistema que empobrece a la mayoría social y extrae las rentas de trabajo de buena parte de los hogares". "Hacen falta políticas decididas y ambiciosas que no solo ayuden a superar la crisis habitacional actual, sino que redefinan el modelo en su conjunto para que el acceso a una vivienda digna opere como un derecho efectivo y no como un bien de mercado", ha defendido.

Con respecto a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha señalado que "vamos a trasladar con la máxima de las ambiciones el proyecto de Frente Amplio a Navarra". "La mayoría social trabajadora de Navarra necesita de un proyecto político de izquierda transformadora que defienda de manera inquebrantable sus derechos y sus intereses en las instituciones estatales, desde una visión federal y republicana de nuestro país", ha manifestado.

En este sentido, IUN ya ha puesto en marcha sus procesos internos para configurar las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado, "aspirando a que se puedan articular las alianzas más amplias posibles. Ante un contexto de emergencia como el que enfrentamos, la unidad plural es condición de posibilidad para la izquierda". Ha destacado que el Frente Amplio "va a diseñar un proyecto específico para Navarra centrado en las necesidades" de los navarros y ha invitado a "la sociedad civil organizada de Navarra a la participación en este proyecto, contribuyendo a la construcción de este espacio en todo el Estado".

En cuanto a las elecciones locales y forales del 23 de mayo, IUN ha apostado por "construir la alianza más amplia posible de la izquierda navarra" en el marco de la coalición Contigo-Zurekin. Ha reconocido que, hasta la fecha, "los distintos procesos internos de los agentes que actualmente conformamos la coalición han retrasado la conclusión de un acuerdo integral". Tras su proceso de primarias, el candidato de IUN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Carlos Guzmán, se ha puesto "a disposición de la futura coalición".

Así las cosas, la organización ha destacado que "va a centrar todos sus esfuerzos en enfrentar con la mayor garantía posible la importante huelga general y las transcendentales elecciones generales". Tras los comicios del 29 de noviembre, IUN "volveremos a interpelar" a Podemos, Batzarre, Independientes y "a otros agentes sociopolíticos, para la materialización definitiva de la coalición que necesita la izquierda navarra para las elecciones locales y forales".

IUN ha destacado que este especio político tiene una "triple necesidad": "coherencia política, fortaleza ideológica y seriedad organizativa"; ante la cual ha ofrecido "nuestro compromiso, experiencia y liderazgo al conjunto de la coalición".