Jara Liras recibe el Galardón a la Persona Joven de Navarra 2026 y pide "luchar por conexiones más humanas"

Jara Liras y el resto de premiados en los Galardones de Juventud de Navarra, con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y la vicepresidenta tercera Begoña Alfaro. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha entregado este miércoles los Galardones de la Juventud 2026, con los que ha reconocido a la música Jara Liras Aviño como la Persona Joven. Además, ha premiado al grupo de jóvenes afrodescendientes de Pamplona 'Black Power', a la asociación Besarkada Abrazo y al Programa de Corresponsales de Información Juvenil del Ayuntamiento de Pamplona.

En la 29ª edición de estos premios, organizados por el Instituto Navarro de Juventud, Jara Liras ha sido reconocida por su trabajo en favor del encuentro, el bienestar y la comunidad mediante el canto coral. En la actualidad, dirige 'Navarra Queer Chorus', además de Basandere Ahotsak, grupo que ha acompañado musicalmente el acto de entrega. De acuerdo a la galardonada, a través de sus proyectos defiende el coro como un punto de encuentro, no solo para el colectivo LGTBIQ+, sino como un lugar joven donde cualquier persona puede participar independientemente de su identidad.

En el momento de recoger el premio, Liras ha señalado el valor de los coros como "lugar seguro en el que estar". En este sentido, ha incidido en que, "en un mundo individualizado y polarizado, hay que luchar por hacer conexiones más humanas y más emocionales", y ha manifestado su deseo de que, cuando se entreguen los Galardones de la Juventud 2027, "haya un coro más en Navarra".

En el acto de entrega de estos galardones, la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha señalado que los jóvenes son la "fuerza colectiva que empuja a Navarra hacia un futuro más justo, más igualitario y más libre". En este sentido, ha realizado durante su intervención un llamamiento a que el sector joven participe en la vida pública: "Implicaos, pensad en colectivo, luchad por vuestra felicidad, incomodad al poder cuando sea necesario y rebelaos frente a lo injusto. No os dejéis domesticar", ha remarcado.

En este sentido, la presidenta ha reivindicado que, frente a los "tópicos" que sitúan a la juventud como "irresponsable, superficial o desorientada", es necesario "detenerse en los datos, que dibujan una realidad distinta". Así, ha destacado que, según el Instituto de la Juventud y el Instituto Nacional de Estadística, las personas jóvenes de hoy "presentan menores tasas de abandono escolar, consumen menos drogas y practican más deporte", y también están más implicadas en causas como la igualdad de género, los derechos LGTBI, la protección del medio ambiente, la lucha contra el genocidio en Gaza o la solidaridad con el pueblo palestino.

Asimismo, la presidenta ha querido incidir en que las personas jóvenes se enfrentan actualmente a "condiciones materiales cada vez más difíciles, como la precariedad laboral, los salarios insuficientes, las dificultades de acceso a la vivienda y una constante postergación de sus proyectos de vida". Una realidad que, en sus palabras, lleva el nombre de "desigualdad generacional", y ante la que "no basta con reconocer el valor de la juventud", sino que es necesario "intervenir sobre las condiciones que determinan sus vidas y situarse a su altura mediante políticas públicas ambiciosas".

"En Navarra estamos avanzado en esa dirección", ha afirmado Chivite, que ha destacado medidas como "el impulso del parque público de vivienda, la promoción de una educación pública que alimente el talento, el Plan de Empleo de Navarra para mejorar la calidad del trabajo o la Ley Foral de la Juventud y Justicia Intergeneracional".

Los Galardones de la Juventud están dirigidos a personas, colectivos y entidades que contribuyan con sus acciones, trabajos o creaciones al fomento de la participación social, la autonomía y la calidad de vida de los jóvenes de Navarra.

Así, además del premio a Jara Liras, se ha entregado el Galardón a la Participación Social al grupo de jóvenes afrodescendientes de Pamplona 'Black Power', en reconocimiento de su labor en la promoción de una juventud diversa y empoderada. El trabajo de esta agrupación se centra en temas como la identidad, la prevención de la mutilación genital femenina, la visión positiva de África y la generación de referentes, siempre con el objetivo de reforzar el orgullo y la autoestima de los y las jóvenes afrodescendientes.

Ha recogido el reconocimiento Kami Magassa, que ha explicado que el grupo del que forma parte "habla desde la identidad", desde la perspectiva de "sentirse de fuera naciendo aquí". Magassa ha compartido que el objetivo de la agrupación es "seguir creando redes con otras asociaciones", a la par que seguir construyendo referentes para las personas jóvenes.

La asociación Besarkada Abrazo, por otro lado, ha recibido el Galardón a la Entidad, por su compromiso con la juventud en la prevención del suicidio. Durante el último año, esta entidad ha impulsado la primera campaña de prevención del suicidio juvenil en Navarra, proyecto que ha contado con la participación directa de jóvenes y con un enfoque centrado en la autonomía emocional. La iniciativa busca realizar labores de acompañamiento y escucha a familias en momentos difíciles desencadenados por esta situación.

Elena Aisa ha recibido el premio en representación de la asociación. Durante su intervención, ha querido incidir en la situación actual de la juventud, entre la que, según ha afirmado, se ha producido un "incremento del malestar psicológico". Así, ha lamentado que las personas jóvenes tienen "menor apoyo, mayor soledad y un futuro más incierto", ante lo que ha reivindicado la importancia de la prevención como herramienta.

Finalmente, el Galardón JOVresaliente, destinado a reconocer espacios dirigidos a la juventud, se ha entregado al Programa Corresponsales de Información Juvenil del Ayuntamiento de Pamplona. Se trata de una iniciativa para fomentar que jóvenes de entre 14 y 30 años difundan información en centros educativos y otros espacios juveniles. El programa, que ha crecido de ocho a casi cuarenta centros, busca ayudar a los y las participantes a acceder a información y a conectar con otros jóvenes.

Ha recogido el premio en representación del programa el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento, Mikel Armendariz, que ha valorado el compromiso de la juventud navarra. Le han acompañado a recoger el galardón Manuela Delgado y Verónica Stempovska, participantes del programa, que han agradecido poder acudir a recoger el premio en nombre de todas y todos los jóvenes que, como ellas, han formado parte de la iniciativa.

Junto a Chivite ha estado presente también en el acto la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. Durante su intervención, la vicepresidenta ha explicado que los galardones entregados este miércoles reconocen "el talento, el compromiso y la capacidad transformadora" de los y las jóvenes, algo que, ha recordado, para el Gobierno de Navarra es "central".

Alfaro ha querido subrayar también en su discurso que, aunque existen "discursos que cuestionan la diversidad, discursos que intentan dividir, señalar al diferente y generar miedo", el Ejecutivo foral está comprometido con "el derecho de la juventud a acceder a una información veraz". "Queremos una juventud poderosa, reivindicativa y reaccionaria", ha recalcado la vicepresidenta, al tiempo que ha destacado que las personas jóvenes premiadas en esta edición están "cambiando Navarra desde su realidad, haciéndola, más abierta, más inclusiva y mejor".

Además de Chivite y de Alfaro, ha participado también en la entrega el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgualeta. Han asistido asimismo el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno.