Javier Esparza dice que Navarra Suma es "el voto eficaz para que no mande el independentismo"

Publicado 26/04/2019 12:17:20 CET

PAMPLONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de UPN y candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha defendido que el voto a esta candidatura es "el voto eficaz, el voto que no se pierde, el voto útil para que no gobierne el nacionalismo, para que no mande el independentismo", y ha afirmado que "necesitamos que todos los votos sumen".

En un acto de fin de la campaña para las elecciones generales de este domingo, Javier Esparza ha asegurado que "el principal riesgo que tiene el autogobierno, el Fuero navarro, se llama nacionalismo vasco, porque lo que quiere es acabar con lo que es esta tierra, lo que quiere es convertir a Navarra en una diputación vasca más, lo que quiere es menos fueros para Navarra y que manden los de Bilbao en Navarra".

Esparza, acompañado de los candidatos de Navarra Suma al Congreso y al Senado, ha asegurado que "el voto que duele, que perjudica a Torra, a Otegi, a Barkos, a Araiz, a Martínez, a Ruiz, a Pozueta, a David Pla, el último jefe de ETA, el voto que les hace daño de verdad es el voto a Navarra Suma, porque es el voto que les puede frenar, es el voto que les va a decir hasta aquí, es el voto que les ha dicho basta ya".

Javier Esparza ha señalado que "el Partido Socialista ha dicho públicamente que quiere pactar con el nacionalismo vasco", por lo que ha considerado que "el único proyecto que es capaz de frenar al independentismo y al nacionalismo se llama Navarra Suma". "Somos los únicos que no vamos a pactar con aquellos que quieren romper España, somos los únicos que no vamos a pactar con aquellos que quieren ultrajar la historia de Navarra, y eso nos diferencia. "Nuestros diputados y senadores van a votar siempre a favor del Fuero, a favor de esa Navarra foral, diferenciada de Euskadi, española y europea, y por eso no podemos perder ningún voto", ha sostenido.

Preguntado sobre su postura ante Vox, Esparza ha afirmado que "quien plantea iniciativas que no se ajustan a la realidad y que no solucionan problemas es populista".

Por otro lado, ha incidido en que "es fundamental tener voz en Madrid". "Gracias a la voz que hemos tenido en Madrid, hoy en Navarra se está haciendo el TAV, pese al Gobierno de Navarra; hoy en Navarra está redactado el proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra; hoy en Navarra la autopista casi es gratis, hubiera sido gratis si Barkos hubiera querido; hoy en Navarra se han consignado diez millones en los Presupuestos del Estado para la N-121-A", ha asegurado.

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, Sergio Sayas, ha explicado que "a lo largo de estos quince días de campaña hemos recorrido Navarra de norte a sur y de este a oeste, hemos estado en más de 60 localidades, y hemos notado la ilusión de la sociedad con el proyecto de Navarra Suma, que ha nacido de la petición de tantos ciudadanos navarros que nos decían que en un momento excepcional necesitaban que nos uniéramos".

Según Sayas, "lo que nos estamos jugando ahora es Navarra y es España, de eso van las elecciones del próximo domingo y las elecciones forales del 26 de mayo". "Son unas elecciones sobre la esencia, sobre qué queremos para Navarra y qué queremos para España. Ir unidos es la única alternativa que hay en esta comunidad para plantar cara a los nacionalismos, no hay otra alternativa para que en los gobiernos no haya nacionalistas que la alternativa de Navarra Suma", ha asegurado.

En la misma línea, la candidata al Senado Ruth Goñi ha señalado que "con nuestro voto vamos a decidir qué España queremos ser y, lamentablemente, solo hay dos opciones, una es una España gobernada por aquellos que quieren romperla y otra opción es la España de los constitucionalistas que miramos al futuro con ilusión, con ganas, y que queremos una Europa fuerte".

Goñi ha añadido que en las elecciones forales habrá que elegir entre "una Navarra foral, leal a España, y enganchada en el proyecto europeo, o una Navarra gobernada por el nacionalismo vasco, muy cerca ya de esa construcción nacional que ellos llevan por bandera". La candidata ha apelado al voto a Navarra Suma en un momento en el que "la sociedad está dividida, Cataluña está absolutamente dividida, y en Navarra, aunque no es tan evidente, estamos partidos por la mitad".