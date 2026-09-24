Jiménez (Vox) dice que el Gobierno de Navarra es "un fracaso práctico y moral" y pide la dimisión de Chivite

El parlamentario foral de Vox Emilio Jiménez. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha calificado el Gobierno de Navarra como "un fracaso práctico y moral", ha rechazado los años de "desgobierno" con María Chivite al frente y le ha pedido que "haga la maleta, váyase a su casa, disuelva y convoque elecciones".

Así lo ha destacado en su intervención en el Debate del Estado de la Comunidad, en la que ha sido llamado dos veces al orden por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, quien le ha pedido "guardar el respeto y la cortesía parlamentaria" tras llamar al portavoz de Contigo-Zurekin "comunista de pacotilla" y calificar de "sustracción de menores" la acogida de menores migrantes no acompañados.

Jiménez ha criticado a Chivite y a sus socios que "han venido aquí a reírse de los navarros y con descaro hablan de mentiras". "Llevan ocho años con el desgobierno y ahora tenemos las consecuencias", ha añadido. Ha reprochado que "ya no se acuerdan de Cerdán, Koldo, Ábalos" y ha censurado la "corrupción política y moral y ya veremos si económica".

El parlamentario ha rechazado la "miseria moral" de los pactos del Gobierno de Navarra con EH Bildu, que quieren a Navarra "dentro de su imaginario de Euskal Herria". "Se atreven a hablar de convivencia cuando cada presupuesto se cuando cada presupuesto se sostiene sobre quienes heredaron la cultura política de ETA", ha censurado. Igualmente, ha criticado el "intervencionismo y control" en materia de vivienda.

En cuanto a los túneles de Belate, ha dicho que es un tema "oscuro y que huele muy mal" porque "la imagen del señor Cerdán no ha dejado de revolotear". Ha considerado "un desastre y un mazazo para Navarra" tener que licitar de nuevo estas obras y ha criticado que "no acataban nada de lo que decían los técnicos e intervención". Además, ha reclamado que "los navarros no tienen que pagar este desaguisado".

En materia económica, Jiménez ha señalado que Navarra "resiste como comunidad industrial" pero "en términos reales ha retrocedido". Ha llamado la atención ante la inflación y ha rechazado que Chivite "enseña una rebaja del IRPF por debajo de 32.000 euros y pretende que eso tape el resto". "Esta precarización no es un misterio climático, es el resultado de impuestos altos, trámites eternos, energía cara y una burocracia que trata al que produce como si fuera un sospechoso", ha setenciado.

Ante ello, ha propuesto "bajar el IRPF también a rentas medias, no solo en el primer escalón", subir las deducciones por nacimiento, familia, mayores a cargo, alquiler y compra de vivienda habitual, eliminar el impuesto sobre el patrimonio y de sucesiones, bonificar los carburantes y "aliviar a las pymes y autónomos". Para el sector primario ha pedido "quitar cuotas absurdas, defender el producto local y apoyar innovación de verdad".

En materia de vivienda, ha advertido de que "es un auténtico caos" y ha pedido "aumentar la oferta" y no tratar al propietario "como un criminal". En cuanto a la sanidad, ha dicho que hay "mucho dinero pero no hay gestión"; "llevamos años con las mismas listas de espera, aumentan los plazos y las personas se desesperan".

La parte final de su intervención se ha centrado en las personas de origen extranjero, rechazando que Navarra haya acogido a cinco menores procedentes de Ceuta, algo que ha calificado como "sustracción de menores". "Deben estas con su familia, sus padres, sus compatriotas", ha defendido.

Por otro lado, ha afirmado que "urge" cambiar la ley de renta garantizada que se ha convertido, ha asegurado, en un "grifo abierto" con "poca inserción laboral". A este respecto, ha propuesto "implantar prioridad nacional en ayudas de inclusión y en viviendas protegidas". "El que vive aquí y sostiene el sistema no puede ser el último de la cola. Y eso no es extrema derecha, eso se llama higiene democrática", ha recalcado.

Tras vincular la población extranjera con el incremento de la inseguridad, Jiménez se ha preguntado "qué parte de esto es azar" y ha exigido a Chivite que "haga la maleta, váyase a su casa, disuelva y convoque elecciones".