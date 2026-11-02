Jonathan Cohen dirigirá un programa dedicado a Bach, Händel y Haydn en el segundo concierto de temporada de la OSN

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PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) continúa su Temporada 26-27 con 'El tiempo de los maestros / Maisuen denbora', un programa dedicado a Bach, Händel y Haydn bajo la dirección del maestro invitado Jonathan Cohen. Se interpretará el jueves 5 de noviembre en el Auditorio Baluarte, en el segundo concierto del ciclo de abono en Pamplona, y el viernes 6 de noviembre en el Teatro Gaztambide, donde inaugurará la temporada de abono en Tudela.

Ambas citas serán a las 19.30 horas e incluirán el Concierto de Brandemburgo n.º 1 de Bach, la Suite n.º 1 de Música acuática de Händel y la Sinfonía n.º 92, 'Oxford', de Haydn, según ha informado Fundación Baluarte.

El Concierto de Brandemburgo n.º 1 de J. S. Bach propone un juego de contrastes y equilibrios tímbricos. Incluido en la colección que Bach dedicó en 1721 al margrave de Brandemburgo, destaca por su exigencia virtuosística y por el protagonismo de instrumentos como las trompas de caza y el violín piccolo. Escrita para acompañar en 1717 una celebración fluvial del rey Jorge I en el río Támesis, Música acuática es una de las obras más célebres de Händel.

La Suite n.º 1, concebida para sonar al aire libre, concede un destacado protagonismo a las trompas, los oboes y los fagotes y combina el refinamiento de la tradición francesa con la vitalidad de las danzas barrocas. Compuesta en 1789, la Sinfonía n.º 92, 'Oxford', pertenece a la última etapa de Haydn al servicio de la corte de Esterházy y anticipa su ciclo de sinfonías londinenses. La obra debe su sobrenombre a su interpretación en Oxford en 1791, con motivo de la concesión al compositor del doctorado honoris causa. Su equilibrio formal, su energía orquestal y el desarrollo de sus temas la sitúan entre las grandes partituras sinfónicas del Clasicismo.

Jonathan Cohen ha desarrollado una destacada carrera internacional como director, violonchelista y teclista. Su trayectoria combina la música de cámara, la ópera barroca y el repertorio sinfónico clásico. Es director artístico de la Handel and Haydn Society y asesor artístico del London Handel Festival. Anteriormente fue director musical de Les Violons du Roy.

En 2010 fundó Arcangelo, conjunto especializado en la interpretación con criterios históricos que mantiene una estrecha relación con el Wigmore Hall y actúa habitualmente en las principales salas y festivales europeos. Su actividad discográfica reúne más de treinta grabaciones y ha recibido diversos premios internacionales.

Para el concierto de Pamplona, las localidades tienen un precio de 35, 29 y 15 euros para el público general. Los mayores de 65 años y los menores de 30 pueden adquirirlas por 28, 23 y 12 euros. Durante los últimos tres días de venta, los menores de 30 años también pueden comprar entradas por 11, 9 y 5 euros, presentando el Carné Joven o el DNI en la taquilla del auditorio. La compra por internet lleva un suplemento de 0,95 euros por entrada en concepto de comisión de la plataforma. Para el concierto de Tudela, las entradas cuestan 24 euros en platea y 14 euros en anfiteatro. Los menores de 14 años y las personas con Carné Joven pueden adquirir localidades de anfiteatro por 7 euros.

A las 18 horas, el musicólogo Mariano Jiménez ofrecerá un encuentro con el público gratuito en el salón del Centro Cívico Lestonnac, junto al Teatro Gaztambide.