Una jornada científica analiza el papel de la investigación y la prevención en el envejecimiento saludable

El consejero Domínguez y Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III, junto con el resto de ponentes de la jornada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El envejecimiento de la población y los retos que plantea para las sociedades actuales y para el propio sistema sanitario han centrado la jornada científica 'Envejecimiento en el siglo XXI: aportes de la ciencia, nuevos retos', celebrada este viernes y organizada por Navarrabiomed, en el marco del proyecto transfronterizo Aptitude Proxi. El encuentro ha abordado el papel de la investigación y de los modelos preventivos innovadores para "mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores".

La jornada ha sido inaugurada por el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, quien ha estado acompañado por Nicolás Martínez, en representación del Hospital Universitario de Navarra-Navarrabiomed-IdiSNA, y por Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III.

Durante su intervención, el consejero ha señalado que "el envejecimiento es uno de los grandes retos de nuestras sociedades y nos impulsa a avanzar hacia un sistema sanitario que priorice la prevención, la proximidad y la investigación, pasando de un enfoque centrado en la enfermedad a otro orientado a anticiparse, cuidar y prevenir, tal como se ha estado trabajando en el proyecto transfronterizo Aptitude Proxi".

Asimismo, ha señalado la importancia de avanzar hacia un modelo sanitario "más preventivo, capaz de detectar de forma precoz la fragilidad, reforzar la autonomía y promover un envejecimiento activo y saludable". "El objetivo no es únicamente vivir más años, sino vivirlos mejor, con calidad de vida y autonomía", ha afirmado.

CONTENIDO CIENTÍFICO DE LA JORNADA

La jornada ha puesto de manifiesto la importancia de combinar investigación, atención sanitaria y acción comunitaria para "avanzar hacia un modelo de atención más humano, preventivo y cercano, capaz de dar respuesta a los retos del envejecimiento en el siglo XXI".

En concreto, el programa científico de la jornada ha abordado, desde una perspectiva multidisciplinar, los principales avances y retos en el ámbito del envejecimiento, con ponencias centradas en la fragilidad, la funcionalidad, la prevención, la promoción de la salud y la aplicación del conocimiento científico a la práctica asistencial. A lo largo de las distintas sesiones, se han presentado resultados de investigación y experiencias innovadoras orientadas a "mejorar la detección precoz de situaciones de riesgo, optimizar la atención a las personas mayores y avanzar hacia modelos de intervención más integrales, personalizados y basados en la evidencia".

El encuentro ha servido también como espacio de intercambio entre profesionales de la investigación, la atención hospitalaria y la atención primaria, reforzando la colaboración y la transferencia de conocimiento.

APTITUDE PROXI

Uno de los ejes principales de la jornada ha sido el análisis del proyecto europeo 'Aptitude Proxi', una iniciativa de cooperación transfronteriza desarrollada en el marco del programa Interreg POCTEFA, cuyo objetivo es "prevenir la fragilidad y promover un envejecimiento activo y saludable a través de un modelo de atención de proximidad".

El proyecto parte de la premisa de que la prevención "es más eficaz cuando se realiza cerca de las personas, en su propio entorno y con la participación activa de la comunidad". Para ello, integra la experiencia de equipos de geriatría, atención primaria e investigación, y combina dos líneas de actuación complementarias: las valoraciones geriátricas de proximidad, orientadas a detectar de forma temprana situaciones de fragilidad, y las actividades comunitarias de promoción del envejecimiento activo, destinadas a reforzar capacidades físicas, cognitivas y sociales.

Aptitude Proxi está financiado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y cuenta con la participación de entidades de referencia en investigación y atención sanitaria: el CHU de Toulouse (jefe de fila), Navarrabiomed-Centro de Investigación Biomédica con el Hospital Universitario de Navarra, la Fundació Salut i Envelliment (Universitat Autònoma de Barcelona) y el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària. El proyecto da continuidad a la iniciativa APTITUDE (2019-2022), consolidando una red de colaboración transfronteriza en el ámbito del envejecimiento.