Una jornada reflexiona en Arruazu sobre el futuro de la prensa local en Navarra

Mesa redonda celebrada en la V Jornada de Prensa Local de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Local de Navarra, Nafarpres, celebró el pasado jueves 29 de octubre, en Arruazu, la V Jornada de Prensa Local de Navarra, un encuentro que reunió a profesionales de la comunicación, representantes institucionales y agentes vinculados al desarrollo territorial para reflexionar sobre los principales desafíos del periodismo de proximidad y reconocer la labor de los medios locales.

La jornada abordó cuestiones fundamentales para el futuro del sector, como la aparición de "desiertos informativos", el relevo generacional, la sostenibilidad de las publicaciones y la necesidad de "garantizar el acceso a una información cercana, rigurosa y de calidad en todos los territorios de Navarra".

El encuentro acogió también la entrega de los III Premios Nafarpres, que este año incorporaron como principal novedad una categoría destinada a reconocer al Mejor Anunciante Local, así como los II Premios Escolares de Prensa Local, dirigidos a fomentar el conocimiento del periodismo entre el alumnado.

La jornada comenzó a las 16.30 horas con la bienvenida institucional, en la que participaron Víctor Goñi, director general de Comunicación del Gobierno de Navarra; y Sandra Goldáraz, presidenta de Nafarpres y fue clausurada por la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera ,quien, además de recordar en su intervención a las víctimas del último accidente ferroviario, subrayó tres ideas en torno al papel de los medios de comunicación locales.

En primer lugar, puso en valor su labor como "palanca de desarrollo local y actores cercanos al territorio, un territorio en el que la información siempre es una buena medida de luchar contra la despoblación". En segundo lugar, ha agradecido su aportación "pueblo a pueblo, valle a valle y barrio a barrio en torno a un bien común como es el derecho a la información, una información cercana y de calidad". Y, finalmente, resaltó la importancia de trabajar con las nuevas generaciones en "valores de paz y convivencia como elementos importantes para fortalecer la propia democracia y valores como el respeto y la información fiable".

DESIERTOS INFORMATIVOS, NUEVOS PROYECTOS Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El programa incluyó la ponencia de Iñaki Zabaleta, centrada en los "desiertos informativos" y los riesgos que supone para la ciudadanía la desaparición de medios de comunicación en determinados territorios.

Posteriormente, Jon Urtasun presentó el nuevo proyecto comunicativo de Mailope, que reúne la revista mensual, la web mailope.eus y Aralar Irratia en una propuesta que combina papel, radio y comunicación digital. La nueva etapa incluye una imagen y una maquetación renovadas, nuevas secciones y contenidos, y una web que reunirá los trabajos de la revista y permitirá escuchar la emisora y acceder a sus programas y pódcasts.

La jornada contó también con la presentación de un proyecto de colaboración entre Nafarpres, Fundación Caja Navarra y Rural Citizen para identificar los riesgos que amenazan la continuidad de los medios locales y avanzar en propuestas concretas. El proceso actualizará el diagnóstico del sector, escuchará a medios y comunidades y buscará, de forma colaborativa, modelos viables que faciliten el relevo generacional y eviten la aparición de desiertos informativos.

A continuación, se celebró una mesa redonda con la participación de Jesús María Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación; Javier Aracama, director gerente de Euskarabidea; Julio Iturri, jefe de Gabinete de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; y Gorka Ovejero, alcalde de Arruazu.

El encuentro permitió abordar la relación entre la prensa local y las políticas públicas vinculadas a la comunicación, la despoblación, el desarrollo rural y la diversidad lingüística.

III PREMIOS NAFARPRES

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de la III edición de los Premios Nafarpres, creados para reconocer el trabajo, la creatividad y la dedicación de profesionales, medios de comunicación y agentes vinculados a la prensa local de Navarra. Este año se recibieron 108 candidaturas, la cifra más alta alcanzada hasta ahora.

Los galardones distinguen trabajos periodísticos, fotográficos, editoriales y publicitarios que "contribuyen a poner en valor la realidad social, cultural y económica de los territorios navarros".

La principal novedad de esta tercera edición ha sido la incorporación del premio al Mejor Anunciante Local, con el que Nafarpres quiere reconocer el compromiso de empresas y establecimientos que, mediante su inversión publicitaria, "contribuyen al sostenimiento de los medios de proximidad". Esta nueva categoría pone de manifiesto la estrecha relación entre la prensa local y el tejido económico de los pueblos y comarcas de Navarra.

En la categoría de Mejor Reportaje, el galardón fue para David Preciado Laureos, de Plaza Nueva, por su trabajo 'Cobertura XXIV Galardones AER'. El premio a la Mejor Entrevista recayó en Erkuden Ruiz Barroso, de Guaixe, por 'Jende arruntaren historia'.

En la categoría de Mejor Diseño Editorial, el reconocimiento fue para Gorka Moreno, de Navarra Capital, por el trabajo 'Anuario Capital 2025'.

En el apartado de fotografía, Víctor Ruiz, de Navarra Capital, obtuvo el premio a la Mejor Fotografía de Equipo de Medios Locales por 'Recolección del espárrago'. Por su parte, Unai Beroiz Nieto, de Diario de Noticias, recibió el galardón a la Mejor Fotografía de Profesional Externo por 'Ibaiaren indarra / La fuerza del Río'.

En el ámbito publicitario, el premio a la Mejor Campaña de Publicidad Comercial fue para Sandra Goldáraz Molinet, de Entreto2 Tierra Estella, por 'Ainhoa Egizabal', mientras que Endika Iriso, de La Voz de la Merindad, recibió el reconocimiento a la Mejor Campaña de Publicidad Institucional por '¡Hazte mecenas de la Merindad!'.

Finalmente, el premio al Mejor Anunciante Local, incorporado por primera vez en esta edición, recayó en Xapatero Taberna, en reconocimiento a su compromiso con la prensa de proximidad. El galardón fue recogido por Eneritz Karasatorre y Garbiñe Karasatore, en representación del establecimiento.

II PREMIOS ESCOLARES DE PRENSA LOCAL

La jornada acogió también la entrega de los II Premios Escolares de Prensa Local, una iniciativa impulsada por Nafarpres para fomentar el conocimiento de los medios de proximidad entre las nuevas generaciones y despertar el interés por el periodismo.

A través de este proyecto, la Asociación busca acercar al alumnado al trabajo de los profesionales de la información, "promover el pensamiento crítico y favorecer el conocimiento de la realidad de sus pueblos y comarcas".

En esta segunda edición han participado cerca de un centenar de escolares de cinco centros navarros: Lizarra Ikastola, de Estella-Lizarra; CEIP Añorbe; CPEIP Martín de Azpilcueta, de Barásoain; CPEIP Betelu Araxes HLHIP, de Betelu; y CPEIP Lakuntzako Herri Eskola HLHIP, de Lakuntza.

El premio a la Mejor Noticia recayó en Malen Peña, alumna de Lakuntzako Herri Eskola, mientras que Luka Arcilla, del CEIP Martín de Azpilcueta de Barásoain, recibió el galardón a la Mejor Entrevista.