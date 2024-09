Joseba Asiron: "Pamplona tiene el Gobierno municipal más estable de las últimas décadas"

El alcalde dice que UPN "se ha situado ahora mismo en la periferia de la política, casi fuera del sistema"



PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que "probablemente" el Ayuntamiento tiene "el Gobierno municipal más plural pero, al mismo tiempo, más estable y más solidario de las últimas décadas, y probablemente me quedo corto", y ha añadido que UPN está "fuera de juego" y "ni siquiera" realiza "una labor fiscalizadora".

Asiron ha señalado, en una entrevista concedida a Europa Press, que existe "un ambiente de colaboración" con el PSN y hay "una voluntad de llegar a acuerdos" pese a que el Gobierno municipal y los socialistas "discrepamos en muchas cosas". "El PSN es una oposición al Gobierno municipal, pero es una oposición constructiva y eso es muy importante. Es lo que no está haciendo UPN, que, entre otras cosas, es un proyecto que ahora mismo está en peligro, está en un proceso casi de disgregación", ha sostenido.

En este escenario, el alcalde ha confiado en alcanzar un acuerdo con el PSN para aprobar los Presupuestos municipales de 2025. "Va a haber una negociación con el PSN y, además, prevemos que sea una negociación exigente porque somos diversos, somos plurales. Cada partido que compone el Ayuntamiento tiene su propia cultura política y sus preferencias, pero sí hay cuestiones en torno a las cuales estamos de acuerdo", ha indicado.

Por el contrario, ha afirmado que UPN "se ha situado ahora mismo en la periferia de la política, casi fuera del sistema, y es una pena, porque representa un sector importante de la ciudad". "Lo cierto es que el PSN, que también plantea sus exigencias y también hace una labor fiscalizadora, está haciendo al mismo tiempo una oposición que yo calificaría como mínimo de responsable y de constructiva. Por lo tanto, yo creo que nos pondremos de acuerdo para aprobar los Presupuestos", ha señalado.

Asiron ha indicado que con UPN mantiene "una relación que podríamos decir que está reducida a las constantes vitales más elementales". "Nos saludamos, etcétera, pero no hay una relación. Ellos han dicho por activa y por pasiva que no quieren hablar con EH Bildu. Creo que no mantienen una relación fluida con ninguno de los partidos del Gobierno. Con los partidos de la oposición, concretamente con el PSN, tienen una relación muy tirante", ha afirmado.

El alcalde de Pamplona ha considerado que esta situación es "una pena" y ha señalado que "UPN está en un proceso interno muy complicado, y al mismo tiempo, en lo que se refiere a la política municipal, está con una falta palmaria de liderazgo, y situado muy en la periferia". "No aporta absolutamente nada. No hay propuestas, es que ni siquiera hay una labor fiscalizadora propiamente dicha. Yo diría que están fuera de juego ahora mismo de la dinámica política del Ayuntamiento", ha añadido.

"VUELVEN LAS REGLAS DE GASTO" PERO "HAY GRANDES PROYECTOS"

Respecto al contenido de los Presupuestos municipales, Joseba Asiron no ha avanzado cuáles podrían ser las principales cifras. "Sabemos que vuelven las reglas de gasto y sabemos que, consecuentemente, el Ayuntamiento va a tener esa brida, ese cierto constreñimiento a la hora de poder diseñar unos Presupuestos más expansivos que, por otra parte, Pamplona se merece, porque Pamplona siempre ha gestionado bien sus Presupuestos. Pero es el marco en el que nos va a tocar jugar", ha indicado.

En todo caso, el alcalde ha asegurado que "sabemos cuáles van a ser las prioridades, sabemos que en Pamplona ahora mismo hay grandes proyectos de ciudad". "Está el proyecto, por ejemplo, del Centro de Interpretación de la Pelota, que va a suponer 7 millones de euros. El proyecto de la remodelación del Paseo de Sarasate va a suponer 10,4 millones de euros. Hay grandes proyectos que suponen, por así decir, una expansión en el Presupuesto, pero no sabemos todavía cuál va a ser el marco en el cual nos vamos a poder mover", ha apuntado.

Asiron ha añadido que las bases que van a marcar las cuentas de 2025 son "los acuerdos de gobierno firmados con Contigo-Zurekin y con Geroa Bai, y los acuerdos a los que vamos llegando con el PSN". "Las prioridades son el gasto social, la inversión pública y los grandes proyectos de ciudad. Por ejemplo, podrían ser el Plan de Vivienda Asequible, el Plan de Convivencia, la Capitalidad Mundial de la Pelota, el Paseo de Sarasate y, por supuesto, el plan de barrios", ha indicado.

PLAN DE CONVIVENCIA: "TIENE QUE SER LA LEGISLATURA EN QUE SE AVANCE"

Sobre uno de estos temas, el Plan de Convivencia, Joseba Asiron ha destacado que para el Gobierno municipal es "uno de los grandes hitos, uno de los grandes guiones que tiene que marcar esta legislatura". "Entre otras cosas, esta legislatura tiene que ser la legislatura en la que se avance en materia de convivencia", ha resaltado.

Para negociar este plan, ha considerado que hay dos posturas entre los grupos del Ayuntamiento. "En un lado de esta balanza colocaría a los tres partidos del Gobierno y colocaría también, de entre los grupos de la oposición, como mínimo, al PSN. Al PP le colocaría en una situación de mayor diálogo, y a UPN, en el otro extremo", ha afirmado.

Joseba Asiron ha recordado que antes de Sanfermines todos los grupos municipales se sumaron a una foto por la convivencia, pero ha añadido que UPN "fue la nota discordante, porque posó en la foto, pero luego al mismo tiempo salió a criticarla". "Es el momento en el cual está ahora mismo UPN, está un poco desnortado", ha asegurado.

No obstante, el alcalde ha indicado que "UPN representa a un sector importantísimo de la población, por el cual yo siento mucho respeto y me parece que son imprescindibles, por lo que tendremos que hacer ese esfuerzo para intentar que UPN entre una vez más dentro del juego político, de una manera fiscalizadora, como corresponde a la oposición, pero al mismo tiempo constructiva".

Tras ello, Joseba Asiron ha señalado que "una fotografía de la convivencia en Pamplona en la cual no estuviera el sector de la población al que representa UPN estaría coja".

Por otro lado, el alcalde, ha señalado que "no hay plazo" para la aprobación del Plan de Convivencia. "Es un plan de legislatura. Intentaremos aprobarlo, pero si no, intentaremos como mínimo jalonarlo de hitos como el que ocurrió antes de San Fermín, que también es muy importante", ha resaltado.

CREE QUE "AHORA MISMO NO SE CONCIBEN" UNOS SANFERMINES SIN TOROS

En otro ámbito, sobre el debate en torno a los toros en Sanfermines, Joseba Asiron ha apuntado que "hay un debate sobre el mundo taurino que está en la calle, está en el mundo, está en la sociedad, y tiene que seguir estando, pero en Pamplona tenemos otro debate añadido, que es el debate del modelo festivo, es decir, qué alternativas reales hay a unos Sanfermines sin toros". "Yo creo que ahora mismo no se conciben", ha indicado.

"Yo no sé hasta qué punto son importantes las corridas, pero creo que ahora mismo el encierro de Pamplona es una de las grandes imágenes que mejor definen lo que son los Sanfermines. Por lo tanto, existe un debate sobre la tauromaquia, pero creo que todavía no hemos comenzado siquiera un debate profundo sobre el modelo festivo", ha señalado.

El alcalde ha afirmado que "ese debate tiene que estar en la calle, no en las instituciones, es decir, la institución tiene que ser sensible a la evolución de la sociedad, y si llega algún momento en el que la sociedad está preparada para unos Sanfermines sin toros, si así lo creyera mayoritariamente, las instituciones tendrían que ser sensibles, pero es cierto que ese punto todavía no se ha dado".