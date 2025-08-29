La Joven Orquesta de Pamplona lleva ritmos latinos a Aibar, Artajona y Peralta

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta de Pamplona (JOP) ofrece tres conciertos en Aibar, Artajona y Peralta los días 28, 29 y 30 de agosto en el marco del proyecto 'Ritmos Latinos por Aibar', una de las cuatro iniciativas seleccionadas en la convocatoria de este 2025 de los presupuestos participativos del Instituto Navarro de la Juventud. Las otras tres propuestas han sido Alde Zaharra Berpiztu, La Cantera de LABAJERA y el proyecto Teranga.

En concreto, un total de 41 intérpretes de la JOP y de la orquesta Sinfonietta Academy de Bogotá, bajo la dirección del colombiano Luis Felipe Calero, ofrecen un repertorio latinoamericano del siglo XX, en el que destacan piezas colombianas, en tres conciertos gratuitos. Son hoy viernes 29 a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Peralta, y el sábado 30 a las 19.30 horas en el Espacio Escénico Reyno de Navarra de Artajona. Previamente, este pasado jueves a las 19.30 horas, la Iglesia de San Pedro de Aibar acogió un concierto de las dos orquesta junto con varios grupos de cámara, precedido de música por las calles aledañas.

El programa incluye las obras 'Fanfarria y Pajarillo', de W. Ordóñez; 'La noche de los mayas', de S. Revueltas; 'Appalachian Spring Suite para 13 instrumentos', de A. Copland; y 'Kalamary', de A. Tovar.

El objetivo de esta iniciativa, ha informado el Gobierno, es acercar la música orquestal con acento latino a zonas rurales y descentralizar la oferta cultural que generalmente se concentra en localidades más grandes. Estas actuaciones serán la culminación de una semana de convivencia entre jóvenes músicos de Navarra y Colombia con profesorado especializado, en la que se han dedicado a trabajar repertorio sinfónico latinoamericano.

La colaboración entre las dos orquestas surge gracias al programa Ibermúsicas, a través del cual la JOP pudo viajar a Colombia en 2024 para compartir proyecto con la Sinfonietta Academy.

Por otro lado, la Joven Orquesta de Pamplona ha sido distinguida este año con el Galardón a la Entidad, en el marco de los Galardones de Juventud que anualmente concede el Instituto Navarro de la Juventud.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Los presupuestos participativos del Instituto Navarro de la Juventud, que este año alcanzan su novena edición, son una herramienta de participación juvenil que permite a las personas jóvenes proponer, votar y participar en la ejecución de iniciativas dirigidas a su desarrollo y presencia en el territorio. El Instituto apoya estos proyectos no solo con financiación, sino con orientación para la ejecución y difusión, buscando siempre que las iniciativas respondan a necesidades reales de la juventud y que fomenten la participación activa en cada fase del proyecto. Desde que arrancó en 2017 se han logrado desarrollar veintitrés proyectos.

La convocatoria de este 2025, con una dotación de 30.000 euros, registró quince propuestas, catorce de las cuales llegaron a votación online entre el 4 y el 14 de abril. Un total de 896 titulares del Carné Joven participaron en la votación y, hasta agotar la dotación económica, resultaron seleccionados los proyectos Alde Zaharra Berpiztu, La Cantera de LABAJERA, Ritmos Latinos por Aibar y Teranga.