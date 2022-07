Juan Carlos Unzué prende este miércoles la mecha del chupinazo que abrirá los Sanfermines 2022

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y exentrenador navarro Juan Carlos Unzué lanzará este miércoles 6 de julio, a las 12 horas, el chupinazo de los Sanfermines 2022. Comenzarán entonces nueve días de fiestas, 204 horas en blanco y rojo, que retornan tras dos años de suspensión por la pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un 95% de posibilidades de lluvia entre las 6 y las 12 de este miércoles en Pamplona, y a partir de esa hora, entre las 12 y las 18, apunta a una reducción del porcentaje al 55%. Para el final del día, la probabilidad de lluvia disminuiría al 10%. Se prevé una temperatura de entre 16 y 26 grados.

El Ayuntamiento de Pamplona ha preparado para la vuelta de las fiestas un programa con 532 actos entre conciertos, verbenas, fuegos artificiales, exposiciones, animación de calle y actividades infantiles y familiares.

El lunes, el propio Juan Carlos Unzué acudió al Ayuntamiento de Pamplona para preparar lo que será el chupinazo del miércoles. En su visita aprovechó para saludar y mantener un breve encuentro con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y se asomó al balcón de la segunda planta de la plaza Consistorial desde el que lanzará el chupinazo. Se realizaron diferentes pruebas y se le instruyó sobre el tradicional 'Pamplonesas, pamploneses. Viva San Fermín. Gora San Fermín'.

Desde que en 2020 hizo público que padecía ELA, Unzué se ha convertido en un referente de la visibilización y la lucha contra esta enfermedad, protagonizando campañas, charlas, documentales y libros en los que cuenta en primera persona su convivencia con la esclerosis lateral amiotrófica.

Juan Carlos Unzué ha afirmado que lanzar el chupinazo es "un orgullo y un privilegio, porque no son muchas las personas que han podido vivir este momento y alguno de ellos me lo ha hecho saber y me ha contestado que eso hay que vivirlo, no se puede explicar lo que uno siente". "Yo espero que sea un día muy especial, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, que ellos se sientan representados por mi y lo que va a conllevar tirar el chupinazo es también dar visibilidad a la ELA, que es mi objetivo de vida en estos momentos", ha destacado.

Juan Carlos Unzué Labiano (Orkoien, 1967) acumuló más de 300 partidos en Primera División. Debutó en la portería de Osasuna en Primera División en la temporada 1986-1987. Fue el inicio de una carrera profesional que le llevó a jugar también en el FC Barcelona, Sevilla FC, CD Tenerife y Real Oviedo. Como futbolista, cuenta en su palmarés con una Recopa de Europa y una Copa del Rey, ganadas con el FC Barcelona en 1989 y 1990, respectivamente. Ya en los banquillos, entrenó al CD Numancia y al Racing de Santander. Entre 2013 y 2017 formó tándem con Luis Enrique y fue segundo entrenador con él en el RC Celta de Vigo y FC Barcelona, consiguiendo con los blaugranas una Champions League, dos Ligas, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes o una Supercopa de Europa. Tras esa etapa, ya como primer entrenador, dirigió al RC Celta de Vigo y al Girona FC.

RETRANSMISIÓN EN REDES SOCIALES Y EN PANTALLAS GIGANTES

Además de en la plaza Consistorial, el chupinazo se podrá seguir a través de cuatro pantallas gigantes en puntos neurálgicos de la ciudad. En concreto, este martes comienzan a montarse esas pantallas en zonas de escenarios en la Plaza del Castillo, el paseo de Sarasate, el parque de Antoniutti y la plaza de los Fueros. De esta forma, se ofrece a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar y vivir el chupinazo en otras zonas de la ciudad, algunas de ellas alejadas un poco del centro, para poder así tener una mayor tranquilidad.

El chupinazo se podrá también seguir a través de la web municipal, www.pamplona.es, y a través de la web oficial de las fiestas, www.sanferminespamplona.es. La retransmisión en streaming también se podrá seguir en directo a través de los perfiles oficiales de las fiestas en Facebook y Twitter (@SanferminesPamplona). El perfil en Instagram, por su parte, hará durante toda la mañana un seguimiento especial de este evento desde dentro de la Casa Consistorial, mostrando la trastienda del chupinazo y a todos sus protagonistas de cerca.

PRIMEROS ACTOS DE FIESTAS

Tras el lanzamiento del chupinazo y el inicio de las fiestas, la primera canción que sonará, como reza la tradición, será la 'Biribilketa' de Gaínza, que este año saldrá del zaguán de la Casa Consistorial para tocarse en la calle. Los encargados de interpretarla serán La Pamplonesa, la banda municipal de txistularis de Pamplona, la de Tolosa y otros 50 txistularis. La música inundará entonces la ciudad con salidas de bandas de música también desde la Plaza del Castillo, Antoniutti y paseo de Sarasate.

La mañana del 6 de julio, como suele ser inherente a las fiestas, tendrá música de todo tipo. A las 13 horas, como segundo acto del programa de fiestas el DJ Carlos Jean pinchará en la Plaza del Castillo música variada para todo tipo de públicos. A las 13.30 horas, en la plaza de los Fueros, festival folklórico. Actuarán los grupos Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko, Oberena, Ortzadar y Txori Zuri. Interpretarán las danzas Agintariena, Lesaka 8Makil Gurutze, Zubigaineko) y Arantza (Sarrera, 2 multildantzas, neskandantza, sokadantza), Fandango y Arin-Arin, un jauzi y Larraindantza.

LOS OCHO ENCIERROS

Tras el primer día de fiestas, llegarán a Pamplona los encierros, cada jornada a las 8 de la mañana, desde los corrales de Santo Domingo hasta la plaza de toros.

La ganadería que protagonizará el primer encierro será Puerto de San Lorenzo y a ella le seguirán en los días sucesivos Fuente Ymbro, José Escolar, La Palmosilla, Cebada Gago, Jandilla, Victoriano del Río Cortés y Miura.

SANFERMINES INCLUSIVOS

Por otro lado, para facilitar el disfrute de las fiestas por parte de todas las personas, habitualmente el programa de fiestas se adapta a las necesidades de ciertos colectivos fomentando así su accesibilidad. La web oficial de las fiestas, www.sanferminespamplona.es, en su sección de 'Info práctica', permite descargar el programa de fiestas con pictogramas, gracias a la colaboración con la Asociación Navarra de Autismo (ANA).

El Ayuntamiento de Pamplona también colabora con la asociación de familias de personas sordas de Navarra, Eunate. El programa en lengua de signos se puede consultar en Youtube, con diferentes vídeos que presentan las actividades que se van a desarrollar entre el 6 y el 14 de julio, así como otras informaciones sobre las fiestas.

Por último, el zaguán de la Casa Consistorial acogerá a partir del día 8 de julio el programa de fiestas en braille para que las personas con deficiencias o discapacidad visual puedan consultar también las actividades de estos Sanfermines. El programa en braille está tanto en castellano como en euskera y lo cede la ONCE.