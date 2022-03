La juez envía a prisión a un investigado que de forma continuada incumplió el alejamiento de su expareja en Pamplona

La magistrada le imputa delitos de quebrantamiento de condena continuada, daños, maltrato en tentativa y coacciones

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ratificó este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza decretado el pasado sábado por el juez de guardia de la capital navarra de un detenido por quebrantar de forma continuada la orden de alejamiento de su expareja.

La magistrada imputa al investigado, de nacionalidad dominicana, delitos de quebrantamiento de condena continuada, daños, maltrato en tentativa y coacciones.

En la comparecencia celebrada el lunes, el Ministerio Fiscal solicitó el ingreso en prisión provisional del imputado, mientras que la defensa interesó la libertad provisional sin fianza.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez destaca "la gravedad de los hechos". Según relata, el delito de maltrato en tentativa se pudo producir en el momento en que intervino la policía, y el de coacciones cuando el encausado trató de quitarle el móvil a la denunciante cuando ésta trataba de llamar a la policía.

Destaca asimismo la magistrada que todo ocurrió en el domicilio de ella y sus hijos comunes en Pamplona, a donde el investigado tenía prohibido acercarse al tener una condena en firme por hechos semejantes, así como otra causa similar en tramitación judicial, ha informado el TSJN.

La juez decreta el ingreso en prisión porque "no existe otro mecanismo menos gravoso para que no se pierdan pruebas (dado que la víctima no ha declarado)", y para evitar que "el investigado se sustraiga a la acción de la justicia", ya que tiene programado un viaje a su país el próximo mes.

Además, la magistrada considera que la prisión provisional protege a la víctima, ya que la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación no han podido asegurar su protección.