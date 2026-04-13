La juez envía a prisión a seis detenidos por robos con violencia este fin de semana en Pamplona

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PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La juez de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de seis detenidos este fin de semana en Pamplona por cinco robos con violencia en los que principalmente pretendieron sustraer teléfonos móviles, que en algunos casos han sido recuperados.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la titular de la plaza nº 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado los encarcelamientos para asegurar la presencia en los juicios, que se celebrarán dentro de dos semanas, de los investigados, cuatro de nacionalidad marroquí y dos procedentes de Argelia.

"En atención a la violencia utilizada y mecánica delictiva", así como ante "la ausencia" de domicilios conocidos de los investigados, la magistrada considera adecuada la imposición de las medidas interesadas por la fiscalía "para evitar la reiteración delictiva" hasta la celebración de los juicios.

En cinco resoluciones judiciales similares, que pueden ser recurridas, la juez detalla los robos o intentos de robos perpetrados por los imputados, que se llevaron a cabo la madrugada del viernes al sábado en distintas zonas de Pamplona: en la Avenida de Barañáin, frente al parque de Yamaguchi; en la cuesta de Labrit; en la calle Navas de Tolosa; en la avenida de Sancho el Fuerte y en la calle Remiro de Goñi.