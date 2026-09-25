Julia San Segundo Santafé y Pablo Aguinaga Latasa, nuevos delegados de la Universidad de Navarra

Pablo Aguinaga Latasa y Julia San Segundo Santafé. - UN

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pamploneses Julia San Segundo Santafé y Pablo Aguinaga Latasa han sido elegidos respectivamente delegada y subdelegado de la Universidad de Navarra para el curso 2026/27. En la votación, han participado los representantes de las 15 facultades y escuelas del centro académico.

Julia estudia 4º del grado en Derecho. "Me presenté para ayudar y entregarme a los demás. Ser delegado es un servicio", declara. Durante su trayectoria en la Universidad, ha participado en el Club de Pensamiento Jurídico y en diferentes actividades deportivas. Como delegada, quiere aprovechar las sinergias entre Pamplona y San Sebastián para "unificar a todas las facultades" y mantener la línea y objetivos de los antiguos delegados de la Universidad en el cargo.

Pablo estudia 3° del grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Con paciencia y una sonrisa", apunta. En su etapa universitaria ha colaborado en el campus de San Sebastián realizando visitas guiadas a familias y en las diferentes actividades deportivas. "Queremos que los alumnos sientan la Universidad como suya", afirma.