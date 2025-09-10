La Junta de Aguas de Tudela aprueba la licitación del proyecto de conexión del futuro Canal a la ETAP de Canraso

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Aguas de Tudela aprobó ayer martes la licitación del proyecto de la obra de conexión desde el futuro Canal de Navarra hasta las instalaciones de tratamiento de agua ubicadas en el monte Canraso.

Según han indicado desde el Ayuntamiento de Tudela en una nota, la toma del Canal está proyectada en las inmediaciones del actual depósito de agua de Montes de Cierzo.

Para hacer posible esta conexión, se proyecta la ejecución de una nueva conducción, con una longitud aproximada de 3.800 metros, y un presupuesto de 3.669.803,66 euros (IVA excluido), que comunicará directamente el Canal de Navarra con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Canraso.

Esta conducción estará dimensionada "para garantizar un caudal de más de 675 litros por segundo, considerando las necesidades de abastecimiento previstas hasta el horizonte del año 2080". Así, "se asegura la cantidad de agua suficiente para satisfacer tanto la demanda actual como la futura".

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Junta Municipal de Aguas, Anichu Agüera, han visitado las actuales instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), acompañados por técnicos de la Junta de Aguas y de la actual empresa que se encarga del mantenimiento y explotación de las instalaciones.

Actualmente, en las instalaciones se potabilizan un total de 5.800.000 metros cúbicos de agua al año, "que es la cantidad que demandan los municipios de Tudela, Fontellas, Cabanillas,Fustiñana y Castejón".

Las fuentes de captación actuales (del río Ebro y de los Pozos de la Mejana) "han sido clave para el suministro en la zona", pero con la incorporación de recursos procedentes del Canal de Navarra, se ofrecerá "una fuente de agua más fiable y con mayor garantía".