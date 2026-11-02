Juventud destina 220.000 euros para facilitar que entidades juveniles desarrollen programas de actividades

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) ha publicado las ayudas a entidades juveniles de Navarra para la realización de programas de actividades que incidan en el apoyo a la participación activa de las personas jóvenes. También para la adquisición de equipamiento inventariable.

Se trata de una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, dotada con un total de 220.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre del 2027 a través del catálogo de trámites disponible en el Portal del Gobierno de Navarra.

Su finalidad es promover el asociacionismo juvenil como instrumento de participación activa de las personas jóvenes en la sociedad impulsando el desarrollo de programas por parte de las entidades juveniles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la juventud, ha informado el Ejecutivo foral.

Los programas deberán ir destinados a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, deben desarrollarse entre el 16 de septiembre de 2026 y el 15 de septiembre de 2027 y deben estar alineados con la Estrategia de Juventud de Navarra 2025-2028. Por ello, las entidades beneficiarias deberán incorporar en sus programas de actividades al menos una píldora formativa en materia de prevención y respuesta frente a los discursos de odio o de relaciones afectivo-sexuales del catálogo que ofrece el INJ.

La línea de la subvención para los programas de actividades está dotada con 200.000 euros, con una cuantía individual máxima de 10.000 euros para cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, gastos de contratación de servicios profesionales y pequeñas reparaciones.

La modalidad de adquisición de equipamiento está dotada con un máximo de 20.000 euros, con una cuantía individual máxima de 1.250 euros. Se subvencionará la adquisición de aquel equipamiento inventariable necesario para el desempeño de las actividades de la entidad, tales como mobiliario, material ofimático, equipamiento informático, equipamiento para acampadas o travesías y material de prevención de incendios.