Koldo García, después de que UPN le acuse de pasar de escolta a pactos con Bildu: "He defendido los intereses de España"

El ex asesor Koldo García durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 11 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Koldo García comparece por videoconferencia en el Parlam - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha protagonizado este miércoles un rifi rafe con el portavoz de UPN, Javier Esparza, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, después de que éste le haya acusado de dar un "giro copernicano" en su trayectoria, pasando de ser escolta durante la lucha contaa ETA a "defender los acuerdos con Otegi".

Koldo García, que comparece este miércoles por videconferencia desde la cárcel ante la comisión de investigación, estaba guardando silencio ante las preguntas de UPN, hasta que Javier Esparza ha comenzado a hablar de su trayectoria como escolta, para señalarle que "ahora ha pasado a defender los acuerdos de Pedro Sánchez, de María Chivite, del socialismo, de Santos Cerdán, los acuerdos con la izquierda abertzale, los acuerdos con Otegi, con EH Bildu".

Ante esta pregunta, el exasesor ministerial se ha sonreído. "¿Le hace gracia? ¿No defiende esos acuerdos? ¿Usted ha participado en reuniones con Otegi? ¿Ha hecho de chofer en alguna reunión o no? Se sonríe, tampoco pasa nada por decir alguna verdad", ha afirmado Esparza.

Ante ello, Koldo García ha respondido: "Hemos tenido más de una conversación usted y yo. Podrá poner en duda lo que usted crea conveniente, pero lo de no defender los intereses de España no creo que se lo crea ni usted".

Esparza ha insistido en que García pasó "de estar en una posición a estar en otra, es algo evidente". El compareciente ha respondido: "Eso lo dice usted. Lo que sí que puedo decirle, y le contesto, es que no puede poner en duda que he defendido los intereses de España. Es lo único que le puedo contestar. Es lo único que le digo. Porque poner en duda usted que yo no he defendido los intereses de España, no se lo cree ni usted. Y usted lo sabe", ha subrayado.

Javier Esparza ha considerado que García "ha defendido los intereses de España siendo escolta, en un momento determinado de su trayectoria profesional, y después, ayudando y colaborando a que Pedro Sánchez sea presidente, gracias a EH Bildu, no ha defendido los intereses de España".

Koldo García ha replicado que "estamos en un país democrático y no puedo decir a quién votar y cómo votar" y le ha pedido a Esparza que "no afirme cosas que no puede saber". "Un mínimo de respeto. Usted ha dicho todo lo que ha querido, y solo le he dicho una cosa, que yo no haya defendido los intereses de España no se lo cree ni usted", ha insistido.

Dado que Javier Esparza ha insistido en su argumentación sobre el "giro" de Koldo García, este ha pedido "calma y tranquilidad" porque "queda mucho", tal y como ha señalado en un primer turno de palabra al inicio de su comparecencia. "Todo a su debido tiempo", ha indicado. "Yo tengo que demostrar las cosas, eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida y voy a seguir demostrando las cosas", ha subrayado.

Koldo García ha insistido en su mensaje de que ha "servido a España y que es algo que dicen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Me pueden quitar muchas cosas, pero hay cosas que son inevitables, que no las pueden quitar, lo siento. Pueden decir de todo de mí, porque lo están diciendo, pero hay cosas que no me van a poder quitar jamás en la vida. Es algo que está ahí y no lo van a poder quitar. Lo están intentando, diciendo todo lo que están diciendo sobre mi persona, pero no lo van a conseguir", ha afirmado.

Koldo García ha asegurado que va a "demostrar" las cosas "en cada sitio y en cada momento". "Soy una persona que ayuda a los demás sin buscar ningún beneficio. Tengo que decir lo que tengo que decir en los sitios que hay que decirlo, y a su debido tiempo. Lo repito, y se lo he dicho al principio, calma y tranquilidad, queda muchísimo. Creo que se han acelerado. Que esa ansia de conseguir las cosas es un error, señor Esparza", ha afirmado.

Además, el exasesor ministerial ha indicado que "a cualquier cosa que diga le van a cambiar el contexto o van a decir una cosa u otra, y yo quería decir una cosa y era otra, porque habrá cincuenta personas que interpreten hasta como sujeto el boli". "Las personas que me conocen de verdad saben cómo soy. Yo puedo cometer muchísimos errores pero no en por dónde va. Creo que he cumplido bastante bien a todos los españoles en mi área", ha defendido.