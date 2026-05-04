LAB convoca una manifestación el 16 de mayo en Pamplona para exigir el cese del consejero Gimeno

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha convocado una manifestación el 16 de mayo en Pamplona para exigir el cese del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, con el lema 'Por una educación de calidad, Gimeno kanpora! / Kalitatezko hezkuntzaren alde, Gimeno kanpora!'.

La marcha, que saldrá a las 12 horas desde el Bosquecillo de Pamplona y finalizará frente al Palacio de Navarra, busca ser "un altavoz lo más potente posible del malestar, enfado y hartazgo que siente la ciudadanía navarra hacia un consejero soberbio y autoritario que campa a sus anchas" y que "no puede seguir siendo el máximo responsable de la educación en Navarra".

Así lo han dado a conocer este lunes en una comparecencia ante los medios Txane Senar y Hodei Tapia, que en nombre del sindicato han dado lectura a un comunicado, en euskera y castellano, respectivamente, que recoge que "en junio de 2025, hace ya casi un año, LAB dio inicio a una campaña que pretendía sacar a la luz la pésima gestión del consejero de Educación, Carlos Gimeno, en todos y cada uno de los campos de los que es responsable".

"Viendo el descontento de toda la comunidad educativa, desde alumnado y familias hasta todos y cada uno de los diferentes tipos de profesionales que toman parte en el sistema educativo navarro, sobraban los motivos", continúa el texto.

A juicio de LAB, "desde entonces hasta ahora, la situación ha ido a peor", y Gimeno "se ha convertido en el consejero al que más protestas, movilizaciones y huelgas le hemos hecho de todos los gobiernos que recordamos". Además, la inversión que destina a Educación en los presupuestos generales anuales "va perdiendo peso respecto al resto de partidas".

Desde el sindicato han añadido que "en los últimos meses, ha continuado por los mismos derroteros: se ha afanado en sacar pecho de la nula organización del modelo de FP dual; ha ahondado en su intento de privatizar servicios mediante la firma de convenios que puentean al CREENA; en el 0-3 sigue sin contestar a la solicitud de reunión que hicimos en octubre pasado para publificar todo el ciclo; y ha anunciado que cerrará más de una docena de líneas y prescindirá de varias trabajadoras y trabajadores".

"Continúa obstaculizando a toda costa la expansión del modelo D por todo el territorio, impidiendo así la normalización del euskera. Sigue sin reunir la mesa de tres para dar respuesta a las necesidades del personal de ikastolas y centros concertados. Con las medidas que ha introducido en el proyecto de nuevo Estatuto para el personal público, ha condenado a las y los trabajadores de su departamento a ser durante muchos años el personal más desfavorecido de todo el Gobierno de Navarra", han remarcado desde el sindicato.

En este sentido, LAB ha iniciado "una serie de asambleas informativas acerca de las consecuencias que tendrá el nuevo Estatuto de personal de las administraciones públicas de Navarra en caso de que se aplique tal y como está redactado en la actualidad".

También han convocado un paro de 4 horas el próximo 28 de mayo, para exigir que "dicho texto no sea llevado al Parlamento, y que la carrera profesional se aborde en una ley diferente mediante una negociación real y más seria".

"Por todo ello, el hartazgo de toda la comunidad educativa no tiene precedente", han señalado, tras subrayar que en dos meses más de 1.856 trabajadores del sector educativo han firmado el manifiesto de LAB en el que se exige el cese del consejero.

"Esto ha supuesto la confirmación de que vamos en la dirección correcta y hemos sabido recoger el sentir de la comunidad educativa y gran parte de la sociedad navarra. Al mismo tiempo, nos ha dado fuerzas para seguir por la misma vía", han manifestado.

Por un lado, "todavía seguimos recabando adhesiones, e invitamos a quien aún no haya firmado, a que lo haga". Por otro lado, el sindicato pretende "plasmar ese hartazgo generalizado" en la movilización del 16 de mayo.

"Invitamos a toda la comunidad educativa, así como a toda la ciudadanía que preocupada por la deficiente situación de la educación navarra, a tomar las calles al grito de 'Gimeno kanpora'", señala el manifiesto.