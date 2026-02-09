LAB dice que el texto del Estatuto de Función Pública es "un fraude" y trabajará por mejoras "hasta el último minuto"

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha considerado este lunes que el texto del Estatuto del Personal de la Administración pública que ha aprobado el Gobierno de Navarra es "un fraude" y ha advertido de que "pone encima de la mesa una pérdida de derechos laborales", por lo que ha afirmado que desde la organización sindical trabajarán por conseguir mejoras "hasta el último minuto".

Isabel Artieda, representante de LAB en la Administración, ha señalado que el sindicato siempre ha reivindicado la inclusión de la carrera profesional, pero ha afirmado que en este caso "no sabemos a cambio de qué" se ha hecho y ha indicado que puede haber "una serie de retrocesos en los derechos que no están escritos de manera clara".

Artieda ha explicado que "se ha votado un texto que no conocemos, lo que sí conocemos es el proceso de la Administración, y se ha votado un anteproyecto de ley que ahora va a seguir la tramitación legal, no la tramitación administrativa que ha dicho el Gobierno, porque eso no existe". "Ahora pedirán los informes preceptivos, informes de varios departamentos, y luego acabará en el Consejo de Navarra", ha señalado.

Isabel Artieda ha considerado que el Gobierno foral ha actuado con "una falta de seriedad importante, un fraude básicamente para la plantilla". "LAB ha sido el sindicato que más fuerza ha hecho para tener la carrera profesional para todo el personal y para tener un nuevo Estatuto que solucione todos los problemas que ha generado el actual. Algunos sindicatos firmantes se han encargado de comunicar a la plantilla la maravillosa carrera profesional que vamos a tener, pero no sabemos a cambio de qué, es algo opaco", ha indicado.

En ese sentido, la representante de LAB ha señalado que "nos hemos enterado, más fuera de la mesa que dentro, de que puede haber una vuelta atrás en excedencias o pérdida de derechos para personal laboral en caso de funcionarización". "Hay una serie de retrocesos en los derechos que no están escritos de manera clara", ha afirmado.

Isabel Artieda ha asegurado que "lo del dinero es muy importante, como para todo el mundo, hemos perdido mucho poder adquisitivo, y hay que recuperarlo, pero solamente es un parte, y lo que hay encima de la mesa es una pérdida de derechos laborales, y con eso no estaremos nunca de acuerdo".

Artieda ha explicado que la consejera les ha planteado "negociar nuestras aportaciones en otra fase y hemos dicho que no nos parece conveniente", pero las dos partes han quedado en seguir hablando. "No damos por perdido nada, pelearemos hasta el último minuto por conseguir mejoras en la parte del texto que no es la carrera", ha señalado.