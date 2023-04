LAB se moviliza el 1º de Mayo para "señalar a los responsables de la situación precaria de los trabajadores"

PAMPLONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB conmemorará este 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con una manifestación que saldrá desde la plaza del Castillo de Pamplona a las 12 horas y otra marcha que partirá a las 12.30 desde la plaza de los Fueros de Tudela. El objetivo de esta movilización será "señalar a los responsables de la situación precaria que padecen los trabajadores y trabajadoras, y trasladar la necesidad de centrarse en un cambio radical para adquirir condiciones de vida y de trabajo dignas".

LAB ha presentado este lunes los actos que tiene previsto celebrar en Navarra el próximo 1 de mayo. En opinión del sindicato, "la crisis que vivimos es estructural y no hace más que dificultar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, mientras que el capital sigue acumulando riqueza". Por ello, ha defendido "la necesidad de un cambio radical".

El sindicato ha explicado que un estudio elaborado por su fundación Ipar Hegoa concluyó que "la mitad de los trabajadores y trabajadoras navarros vive en situación de precariedad, sin trabajo digno y con ingresos insuficientes". "Sin embargo, quienes defienden los intereses de las élites y las grandes empresas únicamente analizan la evolución del PIB para medir la situación socioeconómica y la salud económica de un país. No es suficiente, no tiene en cuenta a todos los trabajos, no analiza cómo se distribuye la riqueza que se genera y no analiza la huella ecológica que ha supuesto producirla", ha afirmado.

LAB ha considerado que "los discursos autocomplacientes del Gobierno y las decisiones políticas que se están tomando no favorecen un cambio de rumbo necesario, son insuficientes para dar una respuesta adecuada a la crisis ecosocial que vivimos y se mantiene intacto el modelo de producción y consumo que genera un impacto insostenible".

El sindicato ha afirmado que "la negativa a recaudar más y el inadecuado reparto de lo que se recauda limita la posibilidad de desarrollar unos servicios públicos dignos, ya sea en sanidad, en vivienda o en cuidados".

En consecuencia, en opinión de LAB, "es necesario un cambio radical". "No hay transformación sin obligar a la patronal y a las instituciones a ello, a través de la activación sindical y social", ha asegurado.

Así, LAB ha señalado que "es hora de renovar convenios, establecer un salario mínimo de 1.400 euros, abordar el debate de la reducción de jornada, de mejorar los servicios públicos y apostar por un sistema público comunitario de cuidados". "No hay excusas, tenemos competencias para hacer una política fiscal diferente y desarrollar unos servicios públicos dignos", ha defendido.

Además, el sindicato ha recordado que en mayo se celebran elecciones y "será el momento de exigir a los partidos políticos posiciones claras: traer al centro de la agenda política las reivindicaciones a favor de las trabajadoras y trabajadores".

LAB ha hecho un llamamiento "a toda persona que comparta el proyecto" del sindicato, "a todos los trabajadores y trabajadoras, a salir a la calle, superando las brechas que el sistema quiere generar entre los trabajadores, para que todas las personas, pensionistas, mujeres, jóvenes, migradas y racializadas sintamos que formamos parte de la misma clase trabajadora y llenemos las calles de forma solidaria y conjunta".