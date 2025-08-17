LAB reclama un aumento en el presupuesto de los bomberos forestales para aumentar la plantilla y alargar las campañas

Señala que permitiría realizar "un buen trabajo preventivo en otoño-invierno que ayude a minimizar los incendios de verano"

PAMPLONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

LAB ha destacado que "urge" dotar de "más presupuesto" al cuerpo de Bomberos Forestales para ampliar su plantilla y alargar las campañas posibilitando "que se pueda hacer un buen trabajo preventivo en otoño-invierno que ayude a minimizar los incendios de verano".

En una nota de prensa, el sindicato ha agradecido el "gran esfuerzo" del personal de bomberos en la extinción de los incendios que han afectado a la Comunidad foral, así como a "agricultores, vecinos y vecinas, Cruz Roja, agentes de Medio Ambiente, personal de radiocomunicaciones y demás personal sin el cual lo hubiéramos pasado mucho peor".

Ha recordado que "en pocos días va a dar inicio el nuevo curso político" y se iniciarán las negociaciones para los próximos presupuestos de 2026. En este sentido, ha pedido al Gobierno de Navarra que aumente "considerablemente" la inversión destinada a los bomberos forestales, "para que así se pueda ampliar la plantilla tanto en época invernal como en época estival". "No estamos pidiendo un aumento salarial, sino un aumento de plantilla y que esta ejerza durante todo el año", ha precisado.

LAB ha lamentado que, a pesar que los incendios de 2022 "nos sobrecogieron, prácticamente no se ha instaurado ninguna mejora desde entonces, y parece que no hemos aprendido nada de aquella lección". "La campaña forestal sigue teniendo casi la misma duración, es decir, de 115 días para verano y de menos de 9 meses el resto del año. Sin embargo, hay que recordar que fuera de la campaña estival solo permanecen en activo 42 bomberos y bomberas forestales, que se encargan de la zona norte de Navarra", ha apuntado.

"De esta forma, gran parte de los parques de bomberos de la zona media y todos los de la zona sur se quedan sin la cobertura del personal bombero forestal, justo las zonas donde mayor labor de prevención se podría realizar de cara a evitar los incendios que periódicamente sufrimos en temporada estival", ha subrayado.

El sindicato ha defendido que "ampliar la plantilla y su durabilidad supone poder realizar más trabajos preventivos en invierno como quemas prescritas, acondicionamiento de balsas e hidrantes contra incendios, desbroces, cortafuegos, prevención para la protección de núcleos urbanos y otros muchos trabajos más". Además, "se daría estabilidad a grandes profesionales que llevan muchos años de incendios a sus espaldas y que por falta de presupuesto para contratación, se buscan otro futuro profesional, a pesar de haber tareas que realizar para los 365 días del año".

"Los incendios han cambiado estos últimos 20 años, pero la plantilla y su durabilidad no han variado. Es hora de recapacitar, analizar y prepararnos lo mejor posible para lo que pueda venir", ha destacado LAB, que ha llamado a poner en marcha "lo que ya hace tiempo está acordado, pero aún lo tienen paralizado: el Grupo de Refuerzo Forestal (GRF)".