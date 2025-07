Ladilla Rusa y OBK conforman el cartel del concierto de este jueves en la Plaza del Castillo

PAMPLONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pop electrónico para la noche del jueves 10 de julio de la mano de OBK y Ladilla Rusa. Doble concierto en la Plaza del Castillo que comenzará a las 23.45 horas con Jordi Sánchez y su OBK, referente musical con más de tres décadas sobre los escenarios, y a la 1 de la madrugada con Ladilla Rusa, una formación irreverente y satírica.

El grupo de electropop Ladilla Rusa nació en 2017 como una broma de dos amigos de toda la vida, los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como 'Bebo (de bar en peor)', 'Criando Malvas, Princesas' o la que es ya casi un himno de verbena, 'Macaulay Culkin'. En 2019, ya bajo el paraguas del sello barcelonés El Genio Equivocado, editan el single 'KITT y los coches del pasado' con millones de reproducciones en Youtube.

Desde entonces, han popularizado nuevos temas como 'Macarrones pop', 'A un metro y medio de ti' (su himno de la pandemia), 'Todos los días lo mismo' o la canción que presentaron a Eurovisión, 'After Party'. En sus ocho años de trayectoria musical, han editado dos discos 'Estado de malestar' (2018) y 'Costumbrismo mágico' (2018). Están preparando nuevas canciones después de presentar en 2024 los singles 'Madre mía el asco que me das' y 'Te perdí en un after'.

MÁS DE TREINTA AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS

Precederá a Ladilla Rusa uno de los grupos más reconocidos del panorama del pop electrónico. OBK celebra sus más de treinta años sobre los escenarios con una gira que llega a Pamplona en plenos Sanfermines. El 23 de octubre de 1991 se puso a la venta 'Llámalo sueño', su primer disco. A partir de ese día se construye la historia del grupo de pop electrónico más vendedor de la historia de la música en España, formado por dos amigos Jordi Sánchez y Miguel Arjona. De ese primer disco, se vendieron 400.000 copias y contenía éxitos como 'Oculta Realidad', 'De que me sirve llorar', 'Historias de Amor' y 'La princesa de mis sueños'.

En 2012, el dúo se quedaba en solista, pues Arjona comunicaba su marcha. Jordi Sánchez anunciaba entonces nuevo trabajo, empezando así su carrera en solitario. Durante su carrera, OBK ha editado 15 discos, la mayoría de estudio, algún recopilatorio y un último trabajo en directo en 2015, coincidiendo con sus 25 años de carrera. Desde ese 13 de octubre de 1991 hasta ahora OBK han pasado más de 30 años, mas de 1.500.000 discos vendidos y más de 1.000 conciertos entre España, Europa y Latinoamérica.