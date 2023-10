Lesaka acoge el primer proyecto público-privado de reforestación para compensar las emisiones de CO2 de empresas

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lesaka ha acogido este martes la presentación del primer proyecto público-privado en Navarra catalogado como sumidero de carbono, que además de reforestar terrenos calcinados en los últimos incendios ayudará a la compensación voluntaria de emisiones de efecto invernadero generados por la actividad de las empresas en la Comunidad foral.

En el marco de este proyecto a largo plazo impulsado por la Corporación Pública Empresarial de Navarra bajo el nombre Bosque CPEN, hoy han visitado la primera de las reforestaciones en Lesaka el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi; el alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegi; el director general de CPEN, Francisco Fernández Nistal; además de Javier Martínez, director del área de Acción Social Caja Rural de Navarra; François Delamarre, plant manager de ArcelorMittal Lesaka; y Luis Sanz, director gerente de la sociedad pública GAN-NIK.

Durante la visita han conocido las labores que se llevarán a cabo en los próximos meses en Lesaka, así como su función como proyecto de compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas participantes.

El paraje escogido, Eskolamendi, fue calcinado en el incendio de febrero de 2021 que afectó a varios municipios de Navarra, Gipuzkoa y Francia, el cual superó las 1.600 has y alcanzó 400 has en Lesaka. Este proyecto contempla la repoblación de 13 has, equivalente a 13 campos de fútbol, en las que se plantarán un total de 18.289 plantones. El trabajo técnico está siendo dirigido desde el área de gestión forestal de la sociedad pública GAN-NIK en colaboración con el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

En el transcurso de la visita el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y presidente de la sociedad pública GAN-NIK, José Mari Aierdi, ha indicado que "el CPEN y las sociedades públicas de Navarra, de la mano de GAN-NIK, se adelantan con esta iniciativa a cobrar un papel relevante en el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética". "La madera es vida para nuestro mundo rural y reforestaciones como la que ponemos hoy en marcha en Lesaka contribuyen a generar una materia prima renovable y de origen local. Además, suponen una oportunidad de primer orden para la mejora del ecosistema de los montes y el desarrollo sostenible de los entornos rurales y la economía local", ha dicho.

Por su parte, Francisco Fernández Nistal, director general de CPEN, ha hecho hincapié en el carácter pionero de este proyecto de colaboración público-privada y en la importancia de la participación del tejido empresarial para maximizar su impacto: "En Navarra apenas se han trabajado proyectos que computen en el Mercado Voluntario de Carbono para quienes quieren neutralizar sus emisiones de CO2, o simplemente colaborar en proyectos de reforestación en Navarra. Este proyecto surge, precisamente, ante la necesidad de dar una respuesta colaborativa a los incendios sufridos en el territorio en los últimos años, implicando al sector privado en proyectos de reforestación, cuyo papel va a ser vital".

De la misma manera, Ladis Satrustegui, alcalde de Lesaka, ha subrayado lo que este proyecto "es muy interesante para Lesaka puesto que con fondos propios no nos sería posible recuperar toda la masa forestal calcinada en el paraje de Eskolamendi". "Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brida esta iniciativa", ha expuesto.

'BOSQUE CPEN'

CPEN ha lanzado la iniciativa del Bosque CPEN, para impulsar y facilitar la puesta en marcha de proyectos de reforestación y compensación voluntaria de emisiones en terrenos calcinados por los incendios forestales de los últimos veranos en Navarra. Su objetivo, ha informado el Gobierno, es promover la colaboración público-privada, implicando al tejido empresarial navarro en proyectos de reforestación en territorio foral, como un mecanismo validado para la generación de sumideros de carbono y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Para ello, junto al de Lesaka, CPEN está trabajando para ofrecer una cartera de proyectos forestales ubicados en Navarra, con los que las organizaciones interesadas pueden participar en proyectos de reforestación y compensar toda o parte de su huella.

Estos proyectos integran numerosos beneficios ambientales y sociales, entre los que se encuentra la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, también conocida como secuestro de carbono, o la creación de empleo y la mejora de la cohesión territorial, ha añadido el Ejecutivo.

En todos los casos, los proyectos dispondrán de un Plan de Gestión de la masa forestal, en el que se indiquen las actuaciones previstas para permitir alcanzar con éxito el objetivo de permanencia del mismo.

Para dar el paso y hacer esta iniciativa, previamente CPEN ha realizado un ejercicio de cálculo de su huella de carbono de los últimos 3 ejercicios (2020,21 y 22), con alcance 1 y 2, emisiones directas e indirectas de su actividad, con un plan de reducción de huella de carbono asociado, y en el que la compensación es un paso más.

Los esfuerzos de la Corporación se centran en la reducción de la huella de carbono mediante iniciativas como búsqueda de mejores técnicas disponibles en materia de eficiencia energética para su actividad industrial, y compra de energía de origen certificado renovable, que realiza desde 2019. En 2022, las emisiones de CPEN ascendieron a 50.116 t de CO2, o 33,52 t por puesto de trabajo, con un leve descenso desde 2020, en la que ascendían a 34,25 t por puesto de trabajo.

FIRMA DEL CONVENIO

Esta misma mañana, antes de la visita al paraje de Eskolamendi, se ha formalizado la firma del convenio. Los promotores del proyecto, CPEN y Ayuntamiento de Lesaka, junto a las tres empresas privadas que se han adherido al mismo, se han dado cita en el Ayuntamiento de Lesaka. Por parte de ArcelorMittal Lesaka ha acudido François Delamarre, Plant Manager; desde Caja Rural de Navarra Javier Martínez, director del área de Acción Social; y también participa en el proyecto Hidrorubber, con sede en Lesaka.