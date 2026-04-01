Leyre Arraiza reinterpreta las prendas y el sentido del tradicional traje de roncalesa en su muestra 'Muskoko'

Imagen de la exposición - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Leyre Arraiza reinterpreta las prendas y el sentido del tradicional traje de roncalesa en su instalación artística 'Muskoko', que podrá visitarse en el Horno de la Ciudadela hasta el 28 de junio.

La propia artista y el director de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Íñigo Gómez, han presentado este miércoles la exposición, en la que Leyre Arraiza toma prestado el nombre de una parte de las prendas para dar sentido a la muestra.

'Muskoko' es el nombre que recibe la borla que marca el centro de la mantilla que completa el traje de roncalesa. Una mantilla a la que la artista "ha renunciado, haciendo oídos sordos al peso de la tradición, porque 'tiene que tener los brazos libres'; libres para crear, para bailar, para ser".

"No llevar mantilla es querer bailar siempre", ha afirmado, en "contraposición al lenguaje del propio traje, donde cada prenda tiene un significado y su posición y uso un sentido concreto".

Precisamente, Arraiza juega con el muskoko, que es "un elemento para evitar el espejo y un lenguaje para encontrar el centro, pero también es otra forma de mirar y de atravesar", tal y como ella misma describe.

Basado "en todo ese sentido y toda esa tradición", Leyre Arraiza propone una instalación artística "en la que, lejos de utilizar telas, livianas y ligeras, opta por la madera". Una madera "repleta de agujeros, que no marcan únicamente el centro, sino el espacio y esa otra forma de mirar, de atravesar y de bailar".

La artista, natural de Isaba, ha vivido esas tradiciones y ha decidido reinterpretarlas. Graduada en Arte y máster en Investigación y Creación en Arte Contemporáneo por la Universidad del País Vasco EHU, apuesta por la escultura, con aires de arquitectura, para "mostrar sus inquietudes artísticas". Su práctica "explora el habitar y las relaciones entre espacio y cuerpo desde la cotidianidad del paisaje".

Ha mostrado sus obras en muestras colectivas e individuales en espacios como el Centro Huarte, la Sala Rekalde o el Centro Cultural Montehermoso. Además, ha sido reconocida con premios y becas como Ertibil Bizkaia, el Premio Artista Joven de Navarra y estancia en la Fundación BilbaoArte.

Forma parte del colectivo Herética(s), con el que desarrolla proyectos de performance e investigación escénica desde 2023, colaborando en festivales y espacios como Bulegoa z/b, Rekalde Lanean, Eremuak e Inmersiones Gasteiz.